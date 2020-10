Pourquoi l’iPhone 12 n’a-t-il pas d’écran 120 Hz ?

Mardi, Apple a enfin présenté ses nouveaux iPhone. Comme on pouvait s’y attendre, ces nouveaux appareils (l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max) prennent en charge la 5G. Le design a été amélioré et ces nouveaux iPhone profitent aussi du processeur A14 Bionic qui procure une puissance exceptionnelle. Côté photo et vidéo, Apple a aussi apporté des améliorations, en particulier sur les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

En revanche, contrairement à ce qu’avaient suggéré certaines sources non officielles, les nouveaux iPhone n’ont pas d’écran 120 Hz. Cette fréquence est le taux de rafraichissement. Et plus il est élevé, plus les animations sont fluides lorsque vous faites des défilements. Un taux élevé permet également d’avoir une meilleure expérience sur les jeux vidéo.

Actuellement, le standard de l’industrie est le taux de 60 Hz. Et c’est probablement le taux de rafraichissement des iPhone 12. Cependant, certains modèles premium, comme le OnePlus 8 Pro ou le Galaxy S20 de Samsung, ont déjà adopté le taux de 120 Hz. Il est même possible d’en profiter sur quelques appareils milieu de gamme, comme le Poco X3.

La firme de Cupertino ne nous dira probablement jamais pourquoi il a fait ce choix sur l’iPhone 12 et ses variantes. Cependant, un tweet de Jon Prosser (une source non officielle qui est généralement très bien informée) suggère qu’Apple avait le choix entre un écran 120 Hz et la 5G. Et ce choix a été vite fait.

I’m told that 120hz not being implemented in iPhone 12 Pro is 100% about battery life.

Hardware was more than capable — but it just eats through battery, and 5G drains enough battery by itself.

It was basically a choice between 120hz or 5G, and they picked 5G. Rightfully so.

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 11, 2020