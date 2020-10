Apple lance ses nouveaux iPhone 12, tous compatibles 5G et sans hausse de prix

Les serial leakers ont beau tenter de gâcher la fête, la keynote de présentation des nouveaux iPhone est toujours LE rendez-vous tech de l’année. Avec un peu de retard (Covid-19 oblige), Apple a donc dévoilé ses nouveaux iPhone 12.

Quatre modèles au programme : l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro, l’iPhone 12 Pro Max et pour la première fois un petit dernier baptisé iPhone 12 mini. Avec cette large gamme, Apple part à l’assaut de la 5G : tous ses modèles adoptent le réseau de demain.

iPhone 12 et iPhone 12 Mini : les iPhone 5G pour le grand public

Comme l’avaient prédit les rumeurs, l’iPhone 12 adopte un nouveau design inspiré de l’iPhone 4. Plus plat, il arbore un écran OLED Super Retina XDR revu et corrigé (luminosité de 1200 nits, Dolby Vision, HDR 10 et HLG) de 6,1 pouces. Si l’écran affiche la même diagonale que l’iPhone 11, le format de l’iPhone 12 est plus compact assure Apple. Cela s’explique notamment par la réduction de l’encoche dédiée à Face ID.

Constitué d’une coque en verre Ceramic Shield, l’iPhone 12 est « plus solide que n’importe quel autre smartphone en verre » assure Apple. De quoi rassurer les plus maladroits.

Sous sa peau ultra-solide, l’iPhone 12 cache la puce A14 Bionic inaugurée avec le tout dernier iPad Air. Il s’agit de « la première puce au monde gravée en 5 nm » renfermant 11,8 millions de transistors promettant des performances encore jamais vues sur un smartphone (50% plus rapide que le meilleur processeur équipant les smartphones Android).

L’iPhone 12 inaugure un nouveau duo de caméras au dos : un grand-angle et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Les objectifs bénéficient d’une plus grande ouverture pour une meilleure qualité photo dans les environnements sombres. Super HDR 3 améliore le rendu général, le mode nuit gagne encore en précision et fonctionne également avec le capteur frontal.

L’iPhone 12 ravira également les vidéastes qui pourront profiter de toutes les optimisations de ces nouveaux capteurs pour des vidéos encore plus fluides et plus nettes de nuit.

Apple inaugure MagSafe, son système de recharge magnétique hérité des anciens MacBook. Non seulement la recharge sans fil devient plus rapide (équivalent 15 W en sans fil) mais Apple propose tout un lot d’accessoires permettant de multiplier les usages de MagSafe.

L’iPhone 12 Mini, lui, embarque exactement les mêmes technologies que l’iPhone 12. Plus léger et plus compact, il arbore un écran de 5,4 pouces dans un format de 4,7 pouces, le même que celui d’un iPhone SE (2020). Apple le décrit comme « le plus petit et le plus léger des smartphones 5G au monde ». On veut bien le croire.

iPhone 12 Pro et 12 Pro Max : rois de la photo

L’iPhone 12 Pro et son pendant Max représentent le nec plus ultra des smartphones d’Apple. Eux aussi recouverts d’une coque Ceramic Shield, ils s’annoncent donc très résistants et étanches (certification IP68). L’iPhone 12 Pro arbore un écran de 6,1 pouces, le Max atteint les 6,7 pouces, tous deux reposent sur la technologie Super Retina XDR. MagSafe fait également partie de l’aventure.

Alimentés par la puce A14 Bionic, le Neural Engine, et un GPU de nouvelle génération ils promettent d’excellentes performances. Il leur faut au moins cela pour suivre l’arsenal photographique déployé par Apple.En plus du grand-angle et de l’ultra grand-angle que l’on trouve dans l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini, ils arborent un nouveau téléobjectif promettant de meilleurs portraits, domaine dans lequel l’iPhone 11 Pro excellait déjà.

Avec Sensor-shift, Apple promet une meilleure stabilisation (5 fois plus de micro-ajustements par seconde). Couplé à la plus grande ouverture des objectifs et aux optimisations logicielles, il permet notamment de capturer des photos de nuit de meilleure qualité.

Surtout, Apple inaugure Apple Pro RAW, une fonctionnalité qui combine l’ensemble des technologies et optimisations réunies dans l’iPhone. De quoi sortir des clichés en format RAW pour le plus grand bonheur des photographes. Les développeurs tiers pourront même s’appuyer sur un API pour inclure Apple Pro RAW dans leurs applications.

Pros de la photo mais pas seulement. Les iPhone 12 Pro et Pro Max peuvent filmer en HDR Dolby Vision en 4K à 60 im/s. La puissance de l’A14 Bionic permet même d’éditer les vidéos directement depuis l’application photo en appliquant des filtres par exemple. Les vidéastes ne sont pas près d’abandonner le smartphone Pommé.

Enfin, les iPhone 12 Pro et Pro Max intègrent le scanner LIDAR inauguré sur l’iPad Pro (2020). Au delà des fonctions liées à la réalité augmentée, le scanner LIDAR permet un autofocus quatre fois plus rapide lors d’un shooting photo et améliore la qualité des portraits.

Prix et disponibilité des nouveaux iPhone 12

Les prix de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max ne bougent pas par rapport à leurs prédécesseurs. L’iPhone 12 Pro est donc disponible à partir de 1159 euros, le Pro Max à partir de 1259 euros. Notez que la version de base embarque 128 Go de stockage contre 64 Go l’année dernière. Les deux modèles se déclinent en Or, Argent, Bleu pacifique et Graphite.

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini n’auront pas cet honneur. Les deux modèles sont proposés avec 64 Go de stockage en version de base. Avec cette capacité, l’iPhone 12 mini coûte 809 euros, l’iPhone 12 affiche un tarif de 909 euros. Ils sont proposés en cinq couleurs : blanc, noir, bleu, vert et Product RED.

L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro seront disponibles en précommande dès le vendredi 16 octobre pour une livraison le 23 octobre. L’iPhone 12 Mini et l’iPhone 12 Pro Max arriveront plus tard : les précommandes ouvriront le 6 novembre pour une livraison une semaine plus tard.