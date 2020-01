Pourquoi Microsoft n’exclut pas l’idée de racheter de nouveaux studios de jeux vidéo ?

Après la fameuse guerre des consoles, il semblerait que les choses soient en train d’évoluer dans l’industrie du jeu vidéo. Que ce soit Sony avec sa PlayStation, Microsoft avec sa Xbox et Nintendo avec sa Switch, mais aussi Google avec Stadia, les constructeurs sont peu à peu en train de changer leur fusil d’épaule pour essayer d’être le leader de cette industrie qui brasse tous les ans des milliards de dollars. Plus important que les consoles en elles-mêmes, c’est désormais les services et les exclusivités qui vont jouer un grand jeu dans l’avenir du jeu vidéo. Et concernant cela, Microsoft l’a bien compris.

Xbox prêt à acheter de nouveaux studios pour éviter les erreurs du passé

Avec la Xbox 360, Microsoft a proposé un gros bouleversement aux joueurs et à cette industrie du jeu vidéo en y apportant pas mal de changement. Au niveau des jeux dans un premier temps avec l’arrivée de nombreuses nouvelles licences qui étaient en plus de cela très bonnes. Mais aussi au niveau de la technologie avec l’arrivée du Xbox Live.

Une prouesse qui ne sera pas reproduite sur Xbox One. Avec un catalogue de jeux très moyen, très peu de nouvelles licences en exclusivités, la Xbox One est passée complètement à côté. Elle aura eu au moins le mérite d’être la console ayant lancé le fameux Xbox Game Pass.

Pour éviter de reproduire les erreurs avec la Xbox One, Microsoft est bien décidée à racheter une multitude de studios pour créer et développer de nouvelles licences, de nouvelles exclusivités et des jeux solos narratifs qui manquent cruellement sur Xbox face aux nombreux jeux de la PS4 de ce genre (The Last Of Us, God of War, Spider-Man, ou encore Days Gone).

Ces derniers mois, ce sont déjà plus d’une dizaine de studios qui ont été rachetés par Microsoft dont les talentueux développeurs d’Obsidian Entertainment ou encore de Ninja Theory. Mais selon Phil Spencer, directeur de la branche Xbox, tout cela pourrait bien continuer. Dans une interview au site Stevior, le boss de Xbox explique que Microsoft pourrait continuer de racheter des studios pour combler ses lacunes.

Nous sommes toujours ouverts. J’aime la diversité démographique que nous avons créée parmi nos études. Si nous regardons l’Asie, vous verrez que nous n’avons pas d’études là-bas. Je pense que c’est une opportunité pour nous. Nous avons plus de 15 studios qui travaillent sur des jeux. Mais il ne s’agit pas de montrer des noms ou de dire » regardez qui nous avons acheté cette semaine « , mais des jeux qu’ils vont créer ». Je pense qu’une première partie forte et croissante fait totalement partie de notre stratégie. J’adorerais voir les uns les autres obtenir de nouveaux conteurs avec de nouvelles vues dans notre catalogue de première partie.

Une excellente nouvelle donc pour les joueurs Xbox avec l’arrivée de la Xbox Series X ainsi que pour les fans de jeux vidéo en général. Cela promet de belles créations dans les prochaines années.