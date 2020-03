Pourquoi Microsoft opte encore une fois pour les manettes à piles avec la Xbox Series X ?

Si beaucoup n’y pensent pas à première vue, il y a une autre bataille qui oppose Microsoft et Sony dans la course à la next-gen. Après la puissance, le design de la console, le prix, les jeux, il y a le duel : Manette à piles et manette à batteries. Depuis de nombreuses années, notamment avec l’arrivée de la PS3 en 2007, Sony fait le choix des manettes avec batteries rechargeables intégrées. Du côté de Microsoft, depuis 2005 et la Xbox 360 c’est le format manettes à piles qui est utilisé. Devant ce choix assez étonnant, Microsoft tente de se justifier.

Xbox Series X : Des piles encore des piles et toujours des piles

C’était un des reproches (et peut-être même le seul défaut) des très bons pads de la Xbox One, et cela va d’ores et déjà être un défaut de la manette de la Xbox Series X. encore une fois, et malgré de nombreuses demandes des joueurs, la manette fonctionnera avec deux piles AA plutôt que de proposer des batteries intégrées comme c’est le cas sur les manettes DualShock 3 et DualShock 4 de la PS3 et de la PS4. Pour se justifier, Microsoft annonce tout simplement qu’il y a encore et toujours des joueurs qui préfèrent les manettes à piles. Que ces derniers seraient même une majorité ! C’est ce que nous explique Jason Ronald, le partner director of program management chez Xbox lors d’une interview chez nos amis de Digital Foundry.

En fin de compte, quand on parle aux joueurs, il y a un camp assez important qui préfère les piles AA. Il faut donc faire preuve de souplesse pour plaire aux deux groupes de personnes… Vous pouvez toujours utiliser une batterie rechargeable et elle fonctionne exactement comme sur l’Elite mais c’est à part.

Jason Ronald (partner director of program management chez Xbox)

C’est donc officiel, pour une troisième génération consécutive, les manettes Xbox Series X fonctionneront à piles. Il faudra alors investir dans des kits de batteries sur différents revendeurs pour remplacer les piles et éviter cet achat récurent. Pour rappel, la Xbox Series X est attendue pour les fêtes de fin d’année.

De son côté, Sony et la PlayStation 5 sont eux aussi attendus pour les fêtes de fin d’année. Et de son côté, le système d’alimentation de la nouvelle manette est toujours inconnu.