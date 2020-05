Pourquoi PewDiePie signe une exclusivité avec YouTube

Si les relations entre le créateur de contenus PewDiePie et YouTube ont été compliquées pendant une période, il semblerait qu’elles se soient finalement améliorées. En effet, un communiqué indique que le YouTubeur a signé un accord exclusif pour ses lives avec la plateforme américaine.

Dans un communiqué, PewDiePie indique : « Le streaming en direct est quelque chose sur lequel je me concentre beaucoup en 2020 et au-delà, donc être capable de s’associer avec YouTube et être à l’avant-garde des nouvelles fonctionnalités des produits est spécial et excitant pour l’avenir ». Il a ajouté à cela que son retour sur la plateforme était « naturel », car il cherchait de nouveaux moyens de se connecter avec sa communauté.

Réconciliation entre PewDiePie et YouTube

Il y a environ un an, PewDiePie avait fait savoir qu’il n’utiliserait plus YouTube pour ses lives au profit de DLive, un site web de diffusion de contenu en direct utilisant la blockchain.

Fin décembre, le YouTubeur avait aussi fait savoir qu’il ferait une pause en 2020, un break qu’il justifiait par le fait d’être « fatigué » de son rythme et de YouTube.

Ce nouveau deal intervient trois ans après que YouTube ait mis fin à un accord avec Felix Kjellberg après une polémique portant sur des contenus antisémites.

Actuellement, le YouTubeur compte pas moins de 104 millions d’abonnés sur sa chaîne pour plus de 4 100 vidéos, ce qui laisse à supposer que le succès sera au rendez-vous lors de ses prochains lives. De plus, de nombreux pays du monde sont encore confinés, à l’exemple des États-Unis, mais pas seulement, ce qui a pour effet de changer les habitudes des utilisateurs et des créateurs.

En cette période, de nombreux créateurs de contenu se sont tournés vers les lives afin de faire évoluer leurs formats et de s’adapter au contexte de crise sanitaire, car ils n’ont plus la possibilité de réaliser des vidéos en extérieur. Certains d’entre eux ajoutent ensuite le live en replay pour que les abonnés absents puissent le voir plus tard. De leur côté, les utilisateurs se tournent vers les plateformes de vidéo afin de passer le temps, que ce soit YouTube, mais également Netflix qui a explosé son nombre de nouveaux abonnés au premier trimestre.

De son côté, YouTube réalise également un gros coup avec cet accord à l’heure où de nombreuses plateformes se battent dans la guerre à l’attention des utilisateurs. Cette année, elle a signé des accords avec des joueurs comme Valkyrae, Muselk et LazarBeam.