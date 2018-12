Cette startup vous propose 90 000 si vous vous passez de votre smartphone

Lutter contre l’addiction au smartphone ?

Soyez honnêtes. Si votre téléphone n’a plus de batterie pendant quelques jours, il est probable que cela vous stresse un peu. Que vous soyez en quête d’une prise pour le recharger. Même si e mot est vilain, on peut parler d’addiction pour certains utilisateurs.

C’est là-dessus que veut jouer l’entreprise VitaminWater. Sur son site, elle fait une promesse pour le moins séduisante :

Abandonnez votre smartphone et gagnez 100 000 dollars.

Esprit de compétition oblige, on veut en savoir plus. Comprendre comment lâcher notre smartphone pourrait nous faire gagner une fortune (en dehors du gain de productivité évident). Et autant dire que c’est là que les choses se gâtent un peu.

Vous devez commencer par publier un message sur Instagram ou Twitter avec les hashtags : #NoPhoneForAYear et #contest. Vous devez y expliquer pourquoi vous voulez vous passer de votre smartphone (en plus du concours) et ce que vous ferez de ce temps libre durement gagné.

Un concours très flou

L’entreprise laisse jusqu’au 8 janvier aux internautes pour se lancer. Le gagnant sera ensuite contacté via un des réseaux sociaux à partir du 22 janvier.

Le gagnant (si on peut vraiment parler de victoire ?) devront utiliser un téléphone de 1996 (on ne parle pas de smartphone à l’époque) et ne pas utiliser de tablette. En revanche, les ordinateurs sont autorisés.

Pour VitaminWater, le gain de notoriété est évident. De nombreux médias un peu partout sur la planète parlent de cette campagne surprenante. Mais le manque de transparence sur les éléments importants pour l’entreprise dans la sélection sont un peu surprenants. On ignore aussi comment ils pensent s’assurer complètement que le gagnant respectera l’accord. Mais la somme que vous pourriez remporter a de quoi faire réfléchir. Prêts à lutter contre votre addiction ?

Source