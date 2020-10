PowerShot ZOOM : le télescope-appareil photo de poche, par Canon

Le groupe Canon n’est pas peu fier d’annoncer aujourd’hui le lancement, non pas d’un appareil photo classique, mais de son PowerShot ZOOM. Selon le constructeur, il s’agit ici d’« un concept dynamique et innovant en matière d’ergonomie et de simplicité d’utilisation ». Concrètement, il s’agit d’un appareil compact, taillé pour les passionnés de nature et d’animaux qui souhaitent cadrer en gros plan et de loin.

Un télescope de poche signé Canon ?

En effet, le PowerShot ZOOM dispose d’un capteur de 12,1 mégapixels, avec un zoom à 3 positions. Il permet ainsi d’atteindre les focales optiques d’un téléobjectif de 100 mm et d’un super téléobjectif de 400 mm avec ouvertures respectives de f/5,6 et de f/6,3. De plus, l’extension numérique porte la focale jusqu’à l’équivalent de 800 mm. Le PowerShot ZOOM est également équipé d’un stabilisateur optique d’image sur 4 axes.

Côté ergonomie, cinq touches de commande permettent de l’utiliser d’une seule main (pour un poids de 145 grammes), aussi bien pour enregistrer que pour visualiser des photos ou des vidéos Full HD (en 24, 25 et 30 fps).

De son côté, le viseur électronique de haute résolution affiche le minimum d’informations afin que l’utilisateur puisse se concenter sur son cadrage. Pour Canon, l’objectif est de « réussir des photos et des vidéos de qualité sans passer par un équipement lourd et encombrant. »

Afin de sauvegarder ses créations, le Canon PowerShot ZOOM permet à son utilisateur d’exporter, de visualiser et de géolocaliser les photos par l’intermédiaire d’une connexion Wi-Fi et Bluetooth avec son smartphone. On peut également réaliser des prises de vue à distance via Live View. Canon ne précise pas l’autonomie de sa nouvelle création, mais indique que la batterie intégrée peut se recharger en deux heures, via un câble USB Type-C.

Prix et disponibilité

Le nouveau Canon PowerShot ZOOM sera disponible à compter du mois de novembre, au tarif conseillé de 339,99€.