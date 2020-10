Précommande : les iPhone 12 et 12 Pro sont déjà en promotion 🔥

Alors que les précommandes d’iPhone 12 et 12 Pro viennent tout juste d’ouvrir, un opérateur se distingue avec une belle offre : RED by SFR. Le spécialiste des forfaits mobiles sans engagement vient d’annoncer une remise sur toute la gamme de nouveaux iPhone. Pour découvrir toutes les remises sur chacun des formats et coloris d’iPhone 12 et 12 Pro, vous pouvez aller ici :

Si vous voulez connaître le détail de chacun des prix des smartphones, nous avons fait la liste ci-dessous.

Pour les iPhone 12 classiques :

Pour les iPhone 12 Pro :

Alors que la boutique officielle Apple, Amazon, Fnac ou Cdiscount ne font pas de remise sur le téléphone, RED by SFR se positionne comme un OVNI. Il annonce seulement quelques minutes après la sortie des iPhone 12 et 12 Pro une belle réduction. Pour rappel, on est dans une phase de précommande de ces smartphones et la livraison effective aura lieu dès vendredi prochain. Attention, certains exemplaires sont déjà en rupture de stock à certains endroits.

30€ de remise sur chaque iPhone 12 / 12 Pro

RED by SFR est le premier à dégainer une belle offre promo sur les iPhone 12. Alors qu’ils sont disponibles en précommande depuis quelques heures, l’opérateur a décidé de déclencher les hostilités avec une remise de 30 euros sur chacun des modèles. Certes, ce n’est pas excessivement généreux compte tenu du prix de ces nouveaux smartphones premium, mais cela sera apprécié.

Vous n’avez pas besoin de souscrire à un forfait (et de vous engager) si vous choisissez cette offre. Vous pouvez très bien acheter le smartphone nu sur la boutique officielle de RED by SFR. L’opérateur a fait de vrais efforts pour se positionner sur ce créneau-là, en offrant régulièrement des remises. C’est un bon moyen pour familiariser les clients à l’achat de smartphones chez lui. Il espère par la même occasion peut-être que les clients souscriront à son forfait sans engagement, dont l’offre se termine déjà dans quelques jours.

Pourquoi choisir l’iPhone 12 ou le 12 Pro ?

Vous pouvez retrouver notre comparatif iPhone 12 vs 12 Pro ici, mais voici les principaux atouts de chacun. L’iPhone 12 classique vient avec un écran OLED de 6,1 avec un dos en verre brossé et un châssis en aluminium. Si Apple a largement revu les lignes, il a également revu le contenu sous le capot. On retrouve un processeur A14 Bionic qui permettra de faire tourner tous les jeux. La firme a également amélioré la partie photo avec un double capteur de 12 MP à l’arrière. Il permet de filmer notamment en 4K HDR à 60 fps.

L’iPhone 12 Pro est encore un cran au-dessus. Son écran fait également 6,1 pouces en diagonale, mais sa finition est plus premium (acier inoxydable pour le châssis). Par ailleurs, il se distingue sur la partie photo avec un triple capteur, ainsi qu’un scanner LiDAR. Ce dernier permet d’améliorer la vitesse de l’autofocus, les portraits et les photos de nuit.

