Première bande-annonce pour la série Américan Nightmare

American Nightmare, la série inspirée des différents films se dévoile enfin ! Découvrez la bande-annonce.

Une date de diffusion

Il est probable qu’à la sortie du premier American Nightmare (la Purge en français), personne n’imaginait un jour que cet univers prendrait une telle ampleur. Pourtant, une série est désormais sur le point de voir le jour. La chaîne américaine USA Network qui va la diffuser s’est lancée sur les réseaux sociaux pour nous proposer enfin une bonne annonce.

#ThePurgeTV is coming to the small screen this September 4 on USA. https://t.co/zCWlxq2bFD pic.twitter.com/qn6LdottgY — USA Network (@USA_Network) June 28, 2018

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, on a aussi le droit à une date de diffusion. Celle-ci concerne bien sûr les Etats-Unis. Aucune chaîne française ne s’et encore montrée intéressée à priori. La série va donc arriver sur les écrans le 4 septembre 2018. Au programme, 10 épisodes de 52 minutes basés sur l’univers des films et écrits par le créateur de la saga James DeMonaco.

Un casting séduisant

Du côté de l’histoire, on devrait reprendre la même logique que celle des films en se concentrant sur une seule nuit de purge. 12 heures durant lesquelles touts les crimes, même et surtout le meurtre. Un choix politique réalisé pour acheter la paix sociale le reste de l’année. L’histoire se déroule dans une Amérique abîmée par un parti totalitaire. Le cadre choisi pour la série semble être une petite ville. On y suivra plusieurs personnages qui ne se connaissent apparemment pas mais qui vont devoir accepter leurs passés et trouver comment survivre.

Du côté du casting, c’est plus qu’intéressant puisque l’on trouve des acteurs issus de plusieurs très bonnes séries récentes : Lilli Simmons (Banshee), Colin Woodell (The Originals), Amanda Warren (The Leftovers), Hannah ANderson (Jigsaw), Lee Tergersen (Oz), Gabriel Chavarria (East Los High) et Jessica Garza (SIX).

Mais, avant de découvrir la série, vous pourrez découvrir le 4e épisode de la franchise dès cet été. American Nightmare : 4 : Les Origines arrive en effet le 4 juillet en France. Après les deux suites, voici la prequel puis la série. Quelle sera la prochaine étape ?