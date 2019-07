Première mondiale : Bosch et Daimler déploient le premier système de stationnement sans conducteur et sans surveillance humaine

Alors que Tesla travaille toujours sur son dispositif « Enhanced Summon » qui permet à ses voitures de venir de façon autonome et sans personne à bord à la rencontre de leur propriétaire du fin fond d’un parking, les allemands Bosch et Daimler ont franchi une étape importante sur la voie de l’automatisation de la conduite : les deux entreprises ont obtenu l’autorisation des autorités compétentes du Bade-Wurtemberg pour leur système de stationnement automatique dans le parking du musée Mercedes-Benz à Stuttgart. Le service de voiturier automatisé est accessible via une application smartphone et ne nécessite aucun conducteur ni superviseur. Il s’agit de la première fonction de stationnement SAE de niveau 4¹ entièrement automatisée et sans conducteur au monde à être officiellement homologuée pour un usage quotidien.

Comme il n’existe pas encore de procédure d’homologation officielle pour les fonctions de conduite automatisée ne nécessitant pas de conducteur, les autorités locales – l’administration régionale de Stuttgart et le ministère des transports du Bade-Wurtemberg – ont supervisé le projet dès le départ avec des experts du service allemand de contrôle technique TÜV Rheinland. Leur objectif était d’évaluer la sécurité de fonctionnement de la technologie et de son adéquation avec les installations du parc de stationnement.

Le résultat est un concept de sécurité complet avec des critères d’essai et d’approbation appropriés qui peuvent être appliqués au-delà de ce projet pilote. Dans le concept, les développeurs ont défini comment le véhicule sans conducteur détecte les piétons et autres voitures sur son passage et s’arrête de manière fiable lorsqu’il rencontre un obstacle. Ils ont également mis en place des communications sécurisées entre tous les composants du système et ont pris des mesures pour assurer l’activation fiable de la manœuvre de stationnement.

Quand la voiture communique avec le parking

Concrètement, tout fonctionne à partir d’une application mobile. Après être entré dans le parking, le conducteur et les passagers « envoient » la voiture vide de ses occupants à une place de parking en tapant simplement sur l’écran d’un smartphone. Une fois que le conducteur a quitté le parking pour se rendre à son travail, la voiture se dirige vers un espace ou des places lui sont attribués. Au retour du conducteur après le travail, la voiture retourne exactement de la même façon au point de débarquement. Ce processus repose sur l’interaction entre l’infrastructure de parking intelligente fournie par Bosch et la technologie mise au point par Mercedes-Benz. Les capteurs Bosch installés dans le parking surveillent le couloir de circulation et son environnement et fournissent les informations nécessaires pour guider le véhicule. La technologie dans la voiture convertit les commandes de l’infrastructure en manœuvres de conduite. De cette façon, les voitures peuvent même monter et descendre les rampes pour se déplacer entre les étages du parking. Si les capteurs de l’infrastructure détectent un obstacle, le véhicule s’arrête immédiatement.

Si nous sommes encore très loin de la conduite intégralement autonome sur les routes, cette façon de gérer le stationnement constitue une première étape dans le développement de la voiture sans conducteur, dans un environnement moins « risqué » et plus maitrisé. Rappelons que Mercedes travaille sur ce type de dispositif depuis plusieurs années, et que nous avions déjà pu tester l’entrée et la sortie de parking sans conducteur à partir d’une application qui télécommandait la voiture lors des essais de la Classe E en 2016.