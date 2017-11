Nokia 8 : la mise à jour Android 8.0 Oreo est disponible

Nokia déploie la mise à jour Android 8.0 Oreo pour son dernier flagship en date, le Nokia 8.

Android 8.0 Oreo s’invite dans le Nokia 8 !

Cet été, Nokia dévoila à Londres son tout nouveau smartphone Nokia 8. Un modèle haut de gamme, suivi rapidement par de nombreux autres smartphones, pour couvrir au maximum les différents besoins des utilisateurs. Un Nokia 8 sous Android bien sûr, avec un logiciel particulièrement épuré, comme nous l’avions souligné dans notre test complet du smartphone.

Lors de la présentation du smartphone, Nokia avait insisté sur la présence d’un « Android stock », afin de garantir des performances optimales. De même, le groupe avait certifié le suivi de son smartphone, en proposant rapidement la mise à jour vers Android 8.0 Oreo, dévoilé quelques semaines plus tard, et qui peine encore et toujours à s’installer sur les smartphones Android disponibles sur le marché.

Toutefois, via Twitter, Juho Sarvikas a tenu à annoncer l’arrivée de la mise à jour Android 8.0 Oreo pour le Nokia 8. Une mise à jour en cours de déploiement, qui est donc disponible chez certains utilisateurs, et qui arrivera dans les prochaines heures chez d’autres. L’autre bonne nouvelle, c’est que ce même Juho Sarvikas a également confirmé que les Nokia 5 et Nokia 6 seront les prochains à recevoir la précieuse update.

De notre côté, la mise à jour du Nokia 8 n’a pas été proposée automatiquement par le smartphone, mais un simple tour par la case Réglages puis Mise à Jour a permis au smartphone de démarrer le téléchargement. Un download relativement conséquent d’ailleurs, puisque le Nokia 8 télécharge pas moins de 1,5 Go de données. Autant dire que la mise à jour via WiFi est obligatoire, ce qui est d’ailleurs mentionné directement par le smartphone. A noter que la mise à jour embarque également les derniers correctifs de sécurité du système Android, ce qui permet au détenteur d’un Nokia 8 de disposer d’un modèle on ne peut plus à jour, ce qui n’est pas le cas de tous les smartphones Android haut de gamme du marché…