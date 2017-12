Presse-citron vous souhaite une belle et heureuse année 2018 !

C’est le moment de faire un bilan de l’année qui se termine et de vous souhaiter une excellente année 2018.

2017 fut une année assez étrange pour Presse-citron. Démarrée sous le coup d’avertissements récurrents de Google pour des soi-disant scripts malveillants qui auraient infecté le site (et que nous n’avons jamais trouvés pour la bonne raison qu’ils n’existaient probablement pas), ce qui a eu pour conséquence une baisse de trafic continue pendant plusieurs mois, l’année s’est finie sur des records d’audience, avec un redressement spectaculaire à partir d’août pour finalement tripler en six mois, avec plusieurs journées à plus de 100.000 visiteurs uniques au cours du dernier trimestre. Il faut dire que nous avons pris les choses à bras-le-corps avec notamment un gros travail de fond durant l’été sur la structure même du site, sans compter un nettoyage méthodique du code. Et cela a payé au-delà de nos attentes.

Ce fut aussi une année où nous avons radicalement fait évoluer notre modèle économique en lançant deux nouvelles offres payantes, Lecteurs Premium et l’Agenda des événements. Des offres sur lesquelles nous ne cessons de travailler afin de les améliorer et les rendre toujours plus attractives.

Mais c’est surtout la mise en place d’une véritable stratégie d’affiliation, source importante de revenus de la plupart des sites Tech depuis longtemps, qui a changé la donne. Une offre sur laquelle nous sommes venus sur le tard car, pour l’avoir testée à plusieurs reprises, je n’y croyais pas. Inutile de dire que je me trompais dans les grandes largeurs. La deuxième moitié de 2017 ayant été pour nous celle d’un alignement des étoiles comme nous en avons rarement connu, l’augmentation (et même l’explosion) du trafic, couplée à une mise en pratique d’une vraie méthodologie pensée et planifiée de notre politique d’affiliation, ont donné des résultats aussi inattendus qu’incroyables en termes de volume d’affaires.

Et les perspectives pour 2018 sont tout aussi réjouissantes, avec de belles opportunités qui se profilent, tant en inbound qu’avec une belle sélection d’annonceurs qui nous font confiance depuis plusieurs années, mais aussi des nouveaux, que nous allons particulièrement soigner.

Pour 2018, nous allons nous focaliser sur deux chantiers prioritaires : d’une part la mise en place d’une lettre d’information destinée aux professionnels, d’autre part une nouvelle version de Presse-citron que j’aimerais lancer entre juin et septembre. Nous allons nous y atteler dès les premiers jours de janvier.

Enfin, je vais continuer à vous parler une fois par semaine en vidéo et en direct à travers mes Editos du lundi. C’est un exercice que j’apprécie particulièrement et qui est devenu une sorte de drogue douce dont j’aurais beaucoup de mal à me passer. Je vais essayer d’améliorer le genre (et il y a de la marge !) et peut-être de diffuser l’édito simultanément sur Facebook, Instagram et Periscope. Comme il n’existe pas encore d’application qui permette de streamer une vidéo en même temps sur toutes les plateformes de Live, j’utiliserai probablement trois smartphones pour le faire, sauf si vous avez une meilleure idée. Je crois qu’on va bien s’amuser.

Un agenda chargé donc dès les premiers jours de 2018, où nous voyons aussi déjà pointer le CES, que nous couvrirons pour vous de la même façon que pour les éditions précédentes.

C’est aussi le moment où j’ai le plaisir de remercier nos principaux sponsors, annonceurs et partenaires sans qui Presse-citron aurait probablement un peu de mal à exister et continuer à se développer. Un grand merci donc à :

Enfin, je n’oublie pas les contributeurs experts qui font vivre notre section Paroles de Pros, ainsi que les startups qui utilisent notre plateforme PowerPress pour mieux se faire connaitre.

Et bien sûr, vous, nos lecteurs, réguliers ou occasionnels, qui faites tous partie à votre façon de la communauté des Citronautes 🙂