Prime Day : Amazon casse ses prix, 10 deals pour lundi soir 🔥

On l’a attendu pendant des mois, craignant que celui-ci soit annulĂ©. Amazon Prime Day fait finalement son retour Ă minuit, pour le plus grand bonheur de tous. Cette opĂ©ration spĂ©ciale est plus importante que Black Friday chez Amazon, les attentes sont très Ă©levĂ©es. Ci-dessous, les bons plans affichĂ©s en avant-première ce lundi soir.

La seule condition pour profiter de milliers de promotions Ă©clair pour Amazon Prime Day ? ĂŠtre membre Prime. Ce programme de fidĂ©litĂ© est disponible Ă tous via une pĂ©riode d’essai gratuite de 30 jours. Cela dit, son forfait vaut amplement le coup, et ce sont plus de 200 millions de personnes dans le monde qui ont souscrit Ă la formule.

Parmi les avantages Ă ĂŞtre client Prime, on citera Ă©videmment la possibilitĂ© de participer au Amazon Prime Day et profiter d’offres exclusives aux membres. Ensuite, les clients peuvent aussi profiter de la livraison gratuite en un jour ouvrĂ© sur des millions de rĂ©fĂ©rences. Ils profitent aussi du service Prime Video (similaire Ă Netflix) et Prime Music (similaire Ă un Spotify). Au final, pour un coĂ»t de 49€ par an, c’est largement rentabilisĂ©.

Cela dit, tout le monde ne veut pas y souscrire – et chacun est libre de faire ce qu’il veut. Si vous voulez profiter des milliers de bons plans de cet Amazon Prime Day, il suffit de souscrire Ă la pĂ©riode d’essai. A tout moment vous pouvez rĂ©silier, mĂŞme après avoir achetĂ© des produits en promotion pendant l’opĂ©ration. C’est un bon moyen de ne pas s’engager et de profiter des offres en cours.

Comment marche le Amazon Prime Day ?

En cinq ans, Amazon Prime Day est devenu un Ă©vĂ©nement incontournable. Sur les Ă©ditions passĂ©es, il a eu lieu en juillet – mois d’anniversaire du site marchand. En raison de la crise sanitaire, Amazon a choisi de le dĂ©caler de quelques mois au mardi 13 et mercredi 14 octobre 2020. Durant ces 48 heures, on retrouve des milliers de promotions folles, encore meilleures que lors du Black Friday.

Elles se dĂ©composent en deux parties distinctes. D’une part, on a des « Ventes du Jour » qui durent toute la journĂ©e – sous rĂ©serve de stock. Elles commencent Ă partir de minuit le mardi pour se terminer le mĂŞme jour Ă 23h59. En parallèle, on retrouve des « Ventes Flash » qui ne s’Ă©talent que sur quelques heures et qui dynamisent Amazon Prime Day. Il faut donc revenir souvent pour voir les plus rĂ©centes.

Si vous n’avez pas le temps de revenir toutes les deux heures pour suivre les dizaines de pages de ventes flash, notre courte sĂ©lection ci-dessus vous y aidera. Nous avons listĂ© tous les meilleurs bons plans disponibles dans l’Ă©lectronique et l’informatique. Ils seront mis Ă jour tout au long de ces 2 jours pour vous faciliter les recherches en cet Amazon Prime Day.

Attention, pour ce Prime Day Amazon, toutes les sections sont en promotion chez le marchand amĂ©ricain. Cela ne s’arrĂŞte pas Ă la high-tech, loin de lĂ . Vous pouvez ainsi trouver de belles affaires sur la beautĂ©, le bricolage, les accessoires de sport, la mode et la culture. Il y a des milliers de promotions qui sont disponibles Ă partir de minuit ce lundi soir, vous trouverez votre bonheur.

Prime Day, 5 années de grande réussite

En quelques années, Amazon Prime Day est devenu le plus grand événement commercial pour Amazon. Il devance tous les autres : Black Friday, Cyber Monday, French Days ou encore les soldes. Comment a-t-il réussi à atteindre un tel succès ? Avant tout, grâce aux milliers de bonnes offres ultra compétitives qui sont mis en avant.

En 2015, pour cĂ©lĂ©brer la double dĂ©cennie du site marchand, il a dĂ©cidĂ© d’organiser le premier Amazon Prime Day. Pour remercier ses plus fidèles membres, il leur a offert 24 heures de promotions dans tous les sens. Le succès a Ă©tĂ© instantanĂ© et les gens en ont redemandĂ©. Depuis, chaque annĂ©e, il dĂ©voile des deals encore plus plaisants. Pour cette nouvelle Ă©dition, 48 heures de bons plans sont Ă saisir.

Si Amazon a officieusement dĂ©jĂ commencĂ© le Prime Day ce lundi matin, il dĂ©butera officiellement Ă 0h01 ce mardi. Les premières offres seront dĂ©voilĂ©es immĂ©diatement et on peut s’attendre Ă une nouvelle sĂ©rie dès mardi matin, Ă partir de 7h00. Il faudra ĂŞtre très vif car les meilleurs deals partent en quelques minutes. Les iPhone 11, les AirPods 2, les consoles de jeux vidĂ©o type Switch ou encore les ordinateurs sont pris d’assaut.

Encore une fois, le Amazon Prime Day a pris plus d’ampleur que le Black Friday. Vous trouverez donc des meilleures promotions que lors de la fin novembre. Si vous voulez faire des affaires, c’est maintenant qu’il faut saisir sa chance. Le site e-commerce profite de cet Ă©vĂ©nement pour prouver qu’il est le meilleur Ă tous ses rivaux. En France, il y assez peu de rĂ©ponses de la concurrence, Amazon survole les dĂ©bats.

Comment trouver les pépites pour ce jour ?

Si vous allez sur la page dĂ©diĂ©e au Amazon Prime Day sur la plateforme e-commerce, vous allez voir des dizaines de pages de bons plans. Il est vite difficile de s’en sortir. Pour ceux qui privilĂ©gient l’Ă©lectronique, notre liste plus haut sur la page vous aidera Ă y voir un peu plus clair. Nous avons aussi mis quelques deals d’autres marchands qui ont parfois sorti de belles offres.

Dans tous les cas, sachez qu’en optant pour des achats lors du Amazon Prime Day, vous avez toujours les mĂŞmes garanties. Dans les 30 jours après la date de livraison, vous pouvez retourner les produits achetĂ©s. Si vous avez Ă©tĂ© un peu pris de vitesse pour saisir les deals flash de l’opĂ©ration, vous pourrez donc toujours les renvoyer. C’est une bonne façon d’avoir une autre chance et un remboursement complet en toute simplicitĂ©.

