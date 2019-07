Le Prime Day Amazon est une excellente occasion pour acheter la Nintendo Switch en soldes. La célèbre console de jeux hybride du fabricant japonais connait un très grand succès partout dans le temps, à tel point qu’il n’a pas besoin de faire de réductions pour séduire son public. Heureusement, le Amazon propose quelques ventes flash avec des réductions allant jusqu’à -25% sur des packs avec la Nintendo Switch, mais aussi sur la console en elle-même.

Voici les offres sur la Nintendo Switch pendant le Prime Day :

Les bons plans Nintendo Switch du Prime Day

* pour obtenir tous ces deals, il faut être client Prime Amazon. Si vous ne l’êtes pas encore, il est possible de souscrire à une période d’essai de 30 jours (après 49€ par an) et sans engagement. Cela vous donnera accès à tous les deals du Prime Day Amazon, y compris la Nintendo Switch, ainsi que la livraison express gratuite. L’inscription se fait très rapidement, cela vaut largement le coup compte tenu des remises offertes.

Bien évidemment, il ne fallait pas s’attendre à voir la console Nintendo Switch baisser de 50% pendant les soldes, et cette remise de 25% pour le Prime Day Amazon est déjà exceptionnelle. C’est tout simplement la meilleure remise que l’on peut voir sur la console depuis sa sortie, il y a maintenant deux ans et on ne risque pas de la voir encore plus généreuse. Alors que les soldes d’été permettent de faire de très bonnes affaires, Cdiscount et Amazon ont quelques remises sur des packs qui incluent la Nintendo Switch avec des célèbres jeux. Pour ceux qui veulent se lancer avec cette console, c’est un point de départ idéal.

Le Prime Day, une rare occasion pour la Switch en promo

Pendant les soldes et plus particulièrement pendant ce Prime Day Amazon, il ne faut pas s’attendre à ce que les promotions sur la Nintendo Switch ci-dessus soient illimitées. Non, au contraire. Le marchand fait des offres très ponctuelles avec un stock limité, donc il faut savoir être réactif pour ne pas manquer ces packs avantageux jusqu’à -25% sur la console la plus populaire du moment. Si c’est plus généralement le cas pour tous les bons plans des soldes d’été 2019, la Nintendo Switch reste un produit à part entière, qui plait énormément.

Que ce soit pendant les soldes ou ce Prime Day Amazon, la Nintendo Switch se positionne maintenant depuis ses lancements comme l’une des 10 meilleures ventes chez les marchands comme Amazon ou Cdiscount – alors même que les pourcentages de réduction sont limités. En 2019, elle devrait même mieux se vendre que la Sony PS4, et nettement mieux que la Xbox One de Microsoft.

Jeux en promotion pour les soldes sur Amazon

Au delà de la Nintendo Switch en elle-même, ceux qui possèdent déjà la console de jeux peuvent également bénéficier de belles remises sur les jeux associés pendant cet Amazon Prime Day. Alors que plus de 2 millions de Switch ont été vendues en France depuis son lancement, les propriétaires peuvent donc obtenir de nouveaux jeux vidéo à un prix avantageux. Vous pouvez tous les retrouver dans la liste ci-dessus qui sera mise à jour au fur et à mesure du temps. Attention, les stocks sont limités, il faut donc être rapide pour pouvoir profiter des meilleures réductions.

Au delà de la Switch, on retrouve énormément d’autres produits en promotion pendant ce Prime Day Amazon qui se déroule sur la journée de lundi et mardi. La quasi-totalité des offres sur la Nintendo Switch pendant le Prime Day sont des ventes flash, il faut vraiment être hyper réactif. C’est un événement qui est aussi généreux qu’un Black Friday, et qui a lieu le jour de l’anniversaire d’Amazon.

Pour voir les bons plans Prime Day sur Amazon, c’est ici :

Voir toutes les promotions