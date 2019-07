Prime Day Apple : iPhone, iPad Pro, Macbook Pro… les offres qui terminent ce soir 🔥

Le Prime Day est attendu par tous les fans d’Apple depuis le début des soldes : cette opération spéciale chez Amazon fait la part belle aux produits de la marque à la pomme, et les offres sont destinées aux clients Prime. Certaines offres portant sur des produits Apple (notamment l’iPad Pro) ne nécessitent par d’être Prime, pour les autres, c’est une obligation. Le marchand propose un essai gratuit de 30 jours avec résiliation en un clic.

Depuis le début de ce Prime Day, les offres sur les iPhone ont eu le vent en poupe, mais les iPad Pro, MacBook Air, MacBook Pro et autres Apple Watch Series 4 connaissent aussi de très belles promotions. Les stocks s’épuisent rapidement, l’iPhone XR n’étant, par exemple, déjà plus disponible à ce prix.

Une première pour le Prime Day Apple chez Amazon

Il aura fallu très peu de temps pour que le Prime Day devienne un événement incontournable. L’arrivée d’Apple chez Amazon fin 2018 fait que cette édition 2019 est une première et, comme on pouvait s’y attendre, les rémises et offres sont bien au rendez-vous. Depuis hier lundi, les promotions et ventes flash proposées sur les iPhone XR, iPad Pro, MacBook Pro et MacBook Air ont été plus intéressantes que pendant les soldes.

Il ne reste plus que cette journée de mardi pour acheter votre produit Apple à tarif réduit, et les stocks sont bientôt épuisés. Pour bénéficier de ces offres Prime Day, une seule condition, être client Prime. Vous pouvez vous inscrire à tout moment et bénéficier de 30 jours gratuits d’essai. Si vous achetez plus d’une fois par mois sur Amazon, le compte fidélité du géant du e-commerce devient plus que rentable, avec la livraison gratuite sur tous les produits, et en moins de 24 heures dans la plupart des cas.

Les iPhone XR ont été, sans conteste, l’un des plus grands succès de ce Prime Day. Ils ont été le smartphone le plus vite écoulé, et le S10e fait pale figure à côté du modèle Apple ayant le meilleur rapport qualité-prix du moment. L’iPhone 8 s’est aussi bien écoulé avec une rupture de stock dans la journée de lundi du Prime Day. Il reste cependant des modèles d’iPhone 8 Plus, de 64 Go et 256 Go.

Voici comment visualiser les offres du Prime Day :

Voir les offres Amazon

Le Prime Day est aussi une excellente occasion d’acheter un Mac portable, avec des très belles réductions sur les MacBook Air 2018 et les MacBook Pro.

Des promos chez Apple ? Une chose rare…

Si les offres Amazon pour Black Friday, les Soldes ou Prime Day sont attendues, celles d’Apple un peu moins. Les négociations ont dû être intenses entre les deux géants, pour le plus grand bonheur du consommateur, qui a le droit a plus de 30% de réductions sur certaines références Apple. Tous les produits sont neufs, expédiés par Amazon, donc aucune mauvaise surprise sur les produits mis en avant par le marchand.

Il ne vous reste donc que quelques heures pour trouver votre produit Apple sur Amazon, pour lequel allez-vous craquer ? iPhone ? MacBook Pro ? MacBook Air ? Apple Watch ? Autre chose ? C’est vous qui décidez !