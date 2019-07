Prime Day : la console Sony PS4 et certains jeux jusqu’à -70% 🔥

On ne pouvait pas imaginer un rendez-vous comme le Prime Day Amazon sans rĂ©duction sur la console Sony PlayStation 4 (PS4). La cĂ©lèbre console de jeux vidĂ©o du fabricant japonais est en vente flash pour tous les clients Prime du gĂ©ant e-commerce amĂ©ricain. Au delĂ de la PS4 en elle-mĂŞme, il y a aussi des bundles avec des jeux vidĂ©o ou des accessoires qui peuvent bĂ©nĂ©ficier de promotions jusqu’Ă -70%.

Comme nous l’avons dit plus haut, les rĂ©ductions de ce Prime Day Amazon sur la PS4 de Sony sont rĂ©servĂ©es uniquement aux clients Prime de l’opĂ©ration. Si vous ne faites pas encore partie des 100 millions de membres Ă travers le monde, une version d’essai de 30 jours est gratuite et sans engagement, et elle vous permettra d’obtenir ces belles remises sur la PlayStation 4 et ses jeux – sans condition. A noter que la livraison en un jour est gratuite et assurĂ©e.

La PS4, star du Prime Day Amazon ?

Il faut le reconnaĂ®tre, la PlayStation 4 de Sony n’est pas souvent en rĂ©duction : la fameuse console de jeux vidĂ©o apparait quelques rares fois Ă un prix infĂ©rieur – et c’est lors d’opĂ©rations comme le Black Friday ou encore le Prime Day Amazon. C’est donc le moment ou jamais d’Ă©conomiser sur la console qui s’est Ă©coulĂ©e Ă bientĂ´t plus de 100 millions d’exemplaires Ă travers le monde.

Comme vous pouvez le voir dans notre sĂ©lection ci-dessus, la Sony PS4 est vendue en promotion pour le Prime Day Amazon sous diffĂ©rentes formes : vous pouvez choisir la console individuelle – que ce soit la PS4 Slim ou la PlayStation 4 Pro – mais Ă©galement dans des packs qui incluent certains jeux. Le marchand n’a pas hĂ©sitĂ© Ă placer le dernier Crash Team Racing (officialisĂ© Ă l’E3 en juin), FIFA 19 ou encore Spiderman – trois Ă©normes succès pour la console de jeux.

Au delĂ des jeux comme Spiderman qui voit son prix chuter de 57% pendant quelques heures, la Sony PS4 voit aussi un grand nombre d’accessoires baisser pendant le Amazon Prime Day. On peut citer par exemple un bundle qui est axĂ© autour de la rĂ©alitĂ© virtuelle avec notamment le casque PlayStation VR + des manettes, ou encore divers casques et manettes de jeux. Pour ceux qui ont dĂ©jĂ une PS4 chez eux, c’est le moment d’Ă©toffer son matĂ©riel Ă un prix avantageux.

La console de jeux dépasse les 100 millions de ventes

Ces dernières annĂ©es, la PS4 de Sony a connu un immense succès, et elle devance largement ses rivales Xbox de Microsoft et Switch de Nintendo en volume de ventes. Alors que la prochaine console n’est pas attendue avant 2 ans, c’est le moment de craquer sur une belle rĂ©duction sur la PlayStation 4 pendant ce Prime Day. Vous avez tout intĂ©rĂŞt Ă opter pour un bundle avec la console et des jeux car les remises sont plus importantes, et surtout il vous faudra obligatoirement des jeux pour commencer.

Au delĂ de la console PlayStation 4 qui est en promotion lors de ce Prime Day, Amazon fait de très belles remises sur une grande partie de l’Ă©lectronique – y compris les produits les plus populaires. Le Prime Day s’Ă©tale cette annĂ©e sur 2 jours, mais les offres sont flash, et elles expirent très rapidement tellement elles sont prises d’assaut.

Encore une fois, pendant le Amazon Prime Day, la PS4 et tous les autres bons plans sont uniquement destinĂ©s aux clients membres du programme Prime. Si ce n’est pas le cas, il faudra vite vous enregistrer afin de bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©duction en cours sur la console PlayStation 4 : celle-ci ne durera pas très longtemps, mieux vaut donc la saisir au plus vite.

Dans tous les cas, vous n’ĂŞtes jamais contraints de quoi que ce soit avec Amazon : si vous n’ĂŞtes finalement plus satisfait de votre achat de PS4 au Prime Day, vous avez ensuite toujours une pĂ©riode de 30 jours pendant laquelle vous pouvez changer d’avis. A tout moment, sous condition que le produit soit neuf, vous pouvez renvoyer le colis et obtenir un remboursement intĂ©gral.

