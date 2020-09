Prix next-gen, possible report, microtransactions : CyberPunk 2077 fait le plein d’infos

Alors que nous nous remettons tout juste de la rentrée, pas mal de joueurs se préparent psychologiquement à avoir un deuxième coup au moral. Notamment le 17 septembre prochain quand des millions de joueurs auraient dû découvrir la ville de Night City et partir à l’aventure dans CyberPunk 2077. Hélas, il faudra désormais attendre le mois de novembre puisque le jeu fut repoussé une deuxième fois (car oui, à la base, CyberPunk devait arriver pour le mois d’avril 2020).

À seulement deux petits mois de sa sortie, le studio polonais CD Projekt Red décide de dévoiler de nombreuses informations sur sa prochaine production. Possible (nouveau) report ? Hausse du prix sur PS5 et Xbox Series X ? Budget total pour le développement du jeu ? Ou encore, présence de microtransactions ? CD Projekt nous répond !

CyberPunk 2077 : Un prix différent sur PS5 et Xbox Series X ?

CD Projekt Red était l’un des premiers éditeurs à s’exprimer sur le sujet. Tous les joueurs PS4 et Xbox One qui auront acheté une version de CyberPunk 2077 recevront gratuitement une version PS5 et Xbox Series X au moment de la sortie du jeu sur les deux nouveaux supports. Nous le savons depuis le début de l’année 2020, et sur cela, aucun souci.

Cependant, certains éditeurs ont d’ores et déjà annoncé que le prix des jeux sur PS5 et Xbox Series X subiront une hausse de quelques euros (entre 5€ et 10€) pour pallier à la hausse du coût de développement de certains titres. C’était notamment le cas de Take Two Interactive.

À ce sujet, CD Projekt dit encore une fois non. L’éditeur qui vient d’annoncer que The Witcher III, son dernier hit en date arriverait lui aussi sur next-gen dès 2021, annonce également que le prix des versions de CyberPunk 2077 ne changera pas entre la PS4, la PS5, la Xbox One et la Xbox Series X.

CyberPunk 2077 – Plus de 120 millions de dollars de développement

En développement depuis 2011, Cyberpunk 2077 est vraiment l’un des jeux les plus attendu cette année et sans aucun doute le jeu le plus attendu de cette fin d’année. Après neuf ans de développement, le studio polonais est dans les dernières semaines de travail intensif pour livrer à temps un jeu qui aura coûté au moins 121 millions de dollars de budget.

C’est notamment grâce au dernier rapport financier de l’entreprise (dépenses générées par le studio entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020). On peut alors imaginer sans problème qu’il ne s’agit pas des neuf années de développement et que le jeu pourrait coûter bien plus cher.

Pour rappel, parmi le top 5 des jeux ayant eu un coût de développement astronomique, nous retrouvons Red Dead Redemption II, dont le développement est estimé à 644 millions de dollars. Toujours du côté de Rockstar Games, Grand Theft Auto V arrive derrière avec plus de 165 millions de dollars. En 2014, Activision déboursé plus de 140 millions de dollars pour Destiny.

Bien entendu, le marketing n’est pas compris dans ces chiffres. On estime le coût total de Red Dead Redemption II à 944 millions de dollars, pour 265 millions de dollars avec GTA V et 500 millions de dollars pour Destiny. Il est certain que les 121 millions de dollars de CyberPunk ne concernent pas le marketing ni le coût total du jeu. Mais cela donne une idée de la somme astronomique déboursée par CD Projekt Red.

CyberPunk 2077 : Un nouveau report possible ?

Le jeu était prévu pour avril 2020, puis pour septembre 2020 et désormais pour le 19 novembre 2020, les joueurs ont connu des hauts et des bas avec CyberPunk 2077. Désormais, même si le jeu doit arriver dans deux mois, nous restons prudents. Cependant, le studio polonais nous rassure. Lors de son dernier bilan financier, le président Adam Kiciński a rassuré tout le monde en annonçant que le développement venait d’entrer dans sa phase finale.

« Alors oui, nous confirmons et, en fait, aujourd’hui, nous avons commencé à préparer la certification finale, donc nous sommes très proche. Bien sûr, nous travaillerons sur le titre jusqu’à la toute fin, c’est un peu normal. C’est un jeu énorme, mais comme nous l’avons dit – tout est sur la bonne voie et nous prévoyons de le lancer le 19 novembre. »

Du multijoueur à venir avec des microtransactions

Nous le savons déjà, CyberPunk 2077 sera une pure expérience solo qui vous plongera pendant de nombreuses heures dans la ville de Night City aux côtés de V, notre personnage principal (qui pourra être un homme ou une femme). Mais pour les amoureux du jeu en ligne, CD Projekt ne vous oublie pas ! En 2021, ou 2022, une expérience online accompagnera le dernier bébé du studio polonais. Cependant, il faudra accepter le coup des microtransactions… C’est ce que le président Adam Kiciński a également pu annoncer lors du bilan fiscal de l’entreprise.

Nous ne sommes jamais agressifs avec nos fans. Nous les traitons toujours correctement et leur proposerons donc des items intéressants. Le but, c’est qu’ils soient satisfaits de dépenser de l’argent. Je n’essaie pas d’être cynique ou de cacher quelque chose, il s’agit simplement de créer un sentiment de valeur. En fait, c’est pareil pour nos jeux solo : nous voulons que les joueurs soient heureux de les acheter. […] Les microtransactions ne seront pas brutales et ne contrarieront personne.

Il est vrai que CD Projekt Red n’a jamais déçu sur le rapport qualité/prix. Que ce soit avec les DLC gratuits ou les DLC payants, les joueurs n’ont jamais été bernés. Alors, il est assez facile de faire confiance au studio. De plus, le studio confirmait il y a quelques jours que des DLC gratuits étaient bien prévus pour CyberPunk 2077 !

Le jeu de l’année 2020 ?

Cyberpunk 2077 est donc attendu pour le 19 novembre sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. Le jeu devrait arriver quelques mois plus tard sur PS5 et Xbox Series X. L’attente autour du titre est assez incroyable et le jeu a d’ores et déjà toutes les cartes en main pour devenir le fameux « GOTY » (Game of the Years) lors des Game Awards 2020. Il faudra cependant faire face à plusieurs autres gros hits comme The Last Of Us Part II, Ghost of Tsushima ou encore le fameux Spider-Man PS5.