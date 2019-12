Le prochain smartphone pliable de Samsung à moins de 1 000 dollars ?

Samsung a dévoilé le Galaxy Fold après une conception mouvementée qui a pris plusieurs mois de retard. La marque a envoyé des premiers exemplaires aux journalistes peu avant la date de sortie initialement annoncée, sauf que les retours ont été particulièrement négatifs. Celle-ci a alors repoussé ladite date pour se pencher de nouveau sur l’écran pliable de son smartphone.

Le Samsung Galaxy Fold a finalement vu le jour en septembre 2019 en France pour le tarif de 2 020 euros, contre 2 000 dollars aux USA. Il s’agit du premier smartphone du marché, —si on oublie l’expérience de Royole, ce qui explique aussi ce prix particulièrement élevé. Pourtant, cela pourrait changer.

Un Samsung Galaxy Fold 2.0 à moins de 850 dollars ?

Samsung prévoirait donc de dévoiler un second smartphone équipé d’une technologie similaire. Mais le tarif serait bien différent, car il pourrait être situé sous la barre symbolique des 1 000 euros. Un récent rapport de Korea Herald laisse à penser que le prochain téléphone de la marque coréenne coûterait un million de wons, soit environ 845 dollars.

Actuellement, Samsung aurait déjà vendu plus d’un demi-million de Galaxy Fold, des ventes qu’il espère faire passer à plus de 6 millions au cours de l’année 2020. À moyen comme à long terme, il est certain que le tarif plus bas d’un second téléphone pliable aura un impact positif sur les ventes.

Rappelons aussi que le prochain smartphone pliable de Samsung devra se confronter à un peu plus de concurrence. Pour l’instant, le Huawei Mate X n’est disponible qu’en Chine et il est difficile de spéculer sur sa sortie hors des frontières aux vues des tensions entre la marque et les USA. De son côté, Xiaomi prévoit aussi de dévoiler un smartphone pliable à moins de 1 000 euros, mais la date de son arrivée sur le marché n’est pas connue.

Pour l’instant, c’est Motorola qui a fait sensation en dévoilant une nouvelle version du Razr façon 2019. Désormais, le téléphone à clapet se dote d’un unique écran qui se plie à l’horizontale. Aux USA, il sera commercialisé à 1 500 dollars.