Xavier Niel a investi dans la crypto-monnaie de Facebook

Cela fait longtemps que nous savons que Facebook s’intéresse de près à la technologie blockchain. Et d’après plusieurs sources, le groupe américain envisagerait de lancer une crypto-monnaie baptisée GlobalCoin, indexée sur le dollar pour plus de stabilité. L’officialisation de ce projet se ferait la semaine prochaine et la crypto-monnaie serait lancée en 2020.

Mais Facebook ne se lancerait pas dans cette aventure tout seul. D’après des informations du Wall Street Journal, le numéro un des réseaux sociaux aurait invité d’autres organisations à y participer : Visa, PayPal, Uber, Stripe ainsi que Booking seraient de la partie. A noter que les deux premiers investisseurs sont spécialisés dans les paiements, et qu’ils ont pour le moment toujours été assez critiques sur les devises électroniques. Chacun des partenaires de Facebook investirait 10 millions de dollars pour développer la crypto-monnaie. En contrepartie, ces entreprises bénéficieront d’une place au sein de la Libra Association, une organisation indépendante de Facebook qui assurera la gouvernance de la nouvelle crypto-monnaie.

Xavier Niel ferait partie des investisseurs

De son côté, nos confrères des Echos indiquent qu’un acteur tricolore, Xavier Niel, fait partie de ceux qui ont investi dans le nouveau projet de Mark Zuckerberg. C’est à travers son groupe Iliad qu’il aurait les 10 millions de dollars requis (le ticket d’entrée) pour faire partie du projet. Cela permettrait au groupe français d’avoir sa place au sein de la Libra Association, dont le siège est en Suisse, qui gouvernera la nouvelle crypto-monnaie.

Pour le moment, il reste encore beaucoup d’inconnues sur cette crypto-monnaie. Selon les dernières rumeurs, la crypto-monnaie GlobalCoin permettrait à la fois de réaliser des paiements en ligne (notamment sur le réseau social) mais aussi de transférer de l’argent de particulier à particulier. Chez Facebook, certains employés auraient même la possibilité de recevoir leurs salaires dans cette devise électronique.