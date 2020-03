Le projet SETI@home va bientôt prendre fin après des années à chercher un signe de vie extraterrestre

Depuis plus de 50 ans, SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) rassemble plusieurs projets scientifiques visant à détecter la présence de signes de vie extraterrestre dans d’autres systèmes solaires.

Au sein de cette initiative, plusieurs programmes se basent sur l’appel au volontariat de la population. C’est le cas de SETI@home, un projet qui analyse les signaux recueillis par les radiotélescopes. Cette analyse requiert une puissance de calcul énorme, si bien que des chercheurs ont développé un logiciel de calcul distribué capable d’utiliser les ordinateurs personnels de volontaires. Les calculs s’effectuent donc en tâche de fond sur plusieurs ordinateurs afin d’améliorer les données recueillies par les télescopes dédiés au projet SETI.

Thanks to the many volunteers who have helped crunch data for SETI@home in the last two decades. On March 31, the project will stop sending out new work to users, but this is not the end of public engagement in SETI research. pic.twitter.com/P0t0v8w7n4

— UC Berkeley SETI (@BerkeleySETI) March 3, 2020