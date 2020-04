En difficulté, le projet Tor commence à licencier son équipe

Le projet Tor est l’organisation qui a développé Tor, le réseau informatique superposé mondial et décentralisé. Comme de nombreuses entreprises dans le monde, le projet Tor n’a pas été épargné par la pandémie de COVID-19. De lourdes pertes économiques sont à prévoir pour le projet Tor, c’est pourquoi de nombreux licenciements sont inévitables.

Pourquoi Tor rencontre des difficultés financières

Isabela Bagueros, directrice exécutive du projet Tor, a publié un communiqué dans lequel on peut lire que « Tor, comme une grande partie du monde, a été pris dans la crise du COVID-19. Comme beaucoup d’autres organisations à but non lucratif et petites entreprises, la crise nous a durement frappés et nous avons dû prendre des décisions difficiles. Nous avons dû abandonner 13 personnes formidables qui ont contribué à mettre Tor à la disposition de millions de personnes dans le monde ».

Désormais, Mme Bagueros explique qu’une équipe de base de 22 personnes est prête à reprendre la barre pour tenter de faire sortir le projet Tor de la tempête. Le modèle économique de Tor se base essentiellement sur les dons. En fin d’année, le projet met en place une campagne de dons afin de remplir sa trésorerie pour l’année suivante. Toutefois, le contexte actuel pousse les donateurs à consacrer leurs finances à des organisations prioritaires liées principalement à la santé.

De ce fait, Tor a beaucoup de mal à récolter assez de fonds et cette crise pourrait à long terme causer la disparition de ce projet existant depuis 2002. Le projet Tor est bien loin d’être seul à traverser cette tempête. La semaine dernière nous apprenions que la société GoPro s’apprêtait à licencier 200 employés. D’autres grands noms viennent également se joindre à cette liste, que ce soit Tesla, Disney, Yelp, et bien d’autres encore.

Depuis son lancement il y a 18 ans, Tor est fréquemment utilisé comme un outil permettant de contourner la censure sur Internet, encore omniprésente sur Internet. Tor est également connu pour être l’une des portes d’entrée du darknet.