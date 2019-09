PS4 : 6 millions de ventes en France, et bientôt la seconde PlayStation la plus vendue au monde ?

La PS4 dans 6 millions de foyers en France

Dans le courant du mois de juillet, Sony annonçait fièrement avoir dépassé le cap des 100 millions de ventes pour sa PS4. Un score qui permet d’ores et déjà à la machine de dépasser sa grande soeur, la PS3, créditée de 87,4 millions de ventes « seulement« .

Grâce à Niko Partners, on en sait désormais un peu plus concernant la répartition des ventes de la PS4. Ainsi, les Etats-Unis représentent pas moins de 30% des ventes totales de la machine, avec 30 millions de consoles écoulées depuis le lancement de la PS4, fin 2013. Un excellent score pour Sony, sur le marché natal d’une certaine Xbox One qui plus est….

En Europe, c’est l’Allemagne qui est la plus accro à la PS4, avec pas moins de 7,2 millions de ventes dans le pays. Le Royaume-Uni se classe en seconde position, avec 6,8 millions, juste devant… la France ! En effet, on compte un tout petit peu moins de 6 millions de PS4 installées dans les foyers français. Au Japon, la PS4 affiche 8,3 millions de ventes… et a récemment été dépassée la Nintendo Switch, qui approche (déjà !) les 9 millions de consoles écoulées.

Du côté de chez Sony, on compte évidemment sur de gros titres à venir pour continuer de gonfler les scores de ventes de la PS4. Dès la fin de cette année, le géant nippon pourra notamment compter sur un certain Death Stranding, signé Hideo Kojima, qui bénéficie d’une hype exceptionnelle, malgré un style de jeu toujours aussi incompréhensible. En début d’année, le remake de Final Fantasy VII devrait lui aussi relancer les ventes, tout comme The Last of US Part.2, NioH 2…. Au total, Sony espère écouler plus de 15 millions de PS4 durant l’année fiscale en cours, soit avant la fin du mois de mars 2020.

La PS2 bientôt rattrapée par la PS4 ?

Avec 100 millions de ventes dans le monde, la PS4 est évidemment un énorme succès pour Sony. Comme expliqué un peu plus haut, la console a d’ores et déjà dépassé le score de la PS3, et devrait très bientôt passer devant une autre console emblématique signée Sony, à savoir la PlayStation première du nom. Lancée en 1994, la PlayStation affiche en effet un score de ventes de 105 millions environ.

Reste à savoir maintenant si la PS4 sera en mesure d’aller déloger une autre console Sony… la PS2. Cette dernière reste à l’heure actuelle la console la plus vendue de tous les temps, avec pas moins de 157,6 millions de ventes dans le monde, sans oublier un lancement mémorable au Virgin Megastore de Paris.

Même si la PS4 devrait profiter d’encore quelques longs mois de présence en boutiques, il parait très (très) difficile d’aller déloger la mythique PS2 de la première marche du podium… Verdict dans quelques mois/années donc.