PlayStation Classic : le prix (déjà !) ramené à 59 euros

Déjà 40% de remise sur la PlayStation Classic

Au début du mois de décembre, Sony lançait en boutiques la PlayStation Classic, une version moderne et miniature de la PlayStation, parue en 1994. Une initiative très largement inspirée de Nintendo et de ses consoles Mini, avec une PlayStation Classic au fonctionnement similaire, intégrant 20 jeux (plus ou moins) emblématiques de l’ère 32 bits Sony.

Une réplique très fidèle sur la forme, mais très faiblarde sur le fond, comme nous l’avons souligné dans notre test complet. Lancée à 99 euros, la PlayStation Classic avait évidemment de grandes ambitions, et espérait pouvoir conquérir le coeur des joueurs (et affoler les chiffres de ventes) comme les consoles de Nintendo. Toutefois, il semblerait que Sony ait été un peu trop gourmand, puisque seulement 3 semaines après sa mise en rayons, la PlayStation Classic voit déjà son prix fondre de 40% !

En effet, divers revendeurs (Reference-Gaming, Amazon.it…) proposent désormais la PlayStation Classic au tarif de 59,99 euros, soit 40 euros de moins que lors de sa disponibilité, le 3 décembre dernier. Une baisse de prix assez spectaculaire, qui s’explique très certainement par des ventes bien en-deçà des attentes de Sony. Outre un prix trop élevé (aux yeux de nombreux joueurs), la PlayStation Classic a également accumulé les gaffes, avec notamment un émulateur open source faiblard, une interface très pauvre, et (surtout) des jeux à l’intérêt douteux, et qui plus est proposés en anglais chez nous…

Sony s’est visiblement pris les pieds dans la folie retrogaming avec sa PlayStation Classic, une machine sans doute développée à la va-vite pour arriver le 3 décembre, afin de commémorer les 24 ans de la PlayStation (et profiter de l’euphorie de Noël). Outre son positionnement tarifaire et ses soucis d’émulations/de jeux, la PlayStation Classic a peut-être aussi souffert d’une simple limite du rétrogaming, les joueurs étant plus enclins à retrouver avec nostalgie les pixels et la superbe 2D de Super Mario, Megaman ou Kirby, que les polygones vieillissants et la 3D aujourd’hui balbutiante de Metal Geal Solid, Tekken 3 ou de Final Fantasy VII….