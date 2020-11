PS5 : des problèmes de ventilation liés à… une étiquette ?

Disponible depuis quelques jours à peine, la nouvelle PS5 de Sony fait globalement le bonheur de ses premiers acquéreurs. Toutefois, chez certains, la PS5 se montre assez capricieuse, avec parfois un lecteur de disque récalcitrant (comme sur Xbox Series X), des freezes intempestifs, des mises à jour qui peinent à s’installer, des jeux qui s’effacent du SSD, ou encore un système de ventilation particulièrement bruyant…

En effet, certains détenteurs de PS5 remontent un souci lié à la ventilation du système. Cette dernière émet alors un bruit très marqué, très régulier, et qui s’est manifesté dès le premier allumage de la machine. Un dysfonctionnement évident de la PS5, puisque cette dernière, lorsqu’elle fonctionne de manière optimale, est particulièrement silencieuse.

@PlayStation Fan noise sounds broken upon first start-up and stays like this. Disc version. Can be heard in the whole apartment.

Fan bricked? Should I return to retailer and how long will I have to wait for a replacement? Other solutions?#ps5 #fan #noise pic.twitter.com/ynVZSGWq38

