Des (gros) soucis avec le lecteur Blu-Ray de certaines Xbox Series X ?

Disponibles depuis quelques jours à peine, les nouvelle Xbox Series S et Series X connaissent un démarrage commercial tonitruant à en croire les récentes déclarations de Phil Spencer. Une Xbox Series X particulièrement bien conçue, incroyablement silencieuse, et qui dégage une vraie impression de robustesse et de fiabilité.

Toutefois, outre les Xbox Series X qui dégagent une épaisse fumée (une polémique à laquelle Microsoft a réagi officiellement), il semblerait que certains modèles de Xbox souffrent d’un sérieux souci affectant le lecteur de disques essentiellement. En effet, les réseaux sociaux ont vu émerger ces dernières heures plusieurs vidéos, permettant de mettre en lumière des soucis assez différents parfois, mais particulièrement ennuyeux, au point de rendre la console inutilisable…

En effet, certains détenteurs de Xbox Series X remontent divers soucis avec le lecteur de disques. Sur Twitter, Travless explique par exemple qu’il est absolument impossible d’insérer le moindre disque dans sa console, vidéo à l’appui.

Hey @XboxSupport!

I think my #XboxSeriesX might have a defective disc drive. I’ve tried inserting a few different compatible games (both Xbox One & 360) & the drive won’t let me insert it. Nothing is in there (to my knowledge). I just set it up.

Any help is appreciated! 😊 pic.twitter.com/2r1mQkYSLY

— Travless (@Travless_) November 10, 2020