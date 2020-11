PS5 : le stockage de jeux sur un périphérique USB oui… mais pas tout de suite

Alors que ce mardi 10 novembre signe l’arrivée en boutiques des très attendues Xbox Series X et Xbox Series S de Microsoft, Sony a choisi cette période pour diffuser le trailer de lancement de sa nouvelle PlayStation 5, mais le groupe nippon a également mis en ligne une FAQ permettant de répondre aux principales interrogations des joueurs.

Le stockage de jeux en USB sur PS5 pour « plus tard »

On le sait, les nouvelles consoles next-gen sont désormais livrées avec un précieux SSD, avec une capacité de 512 Go pour la Xbox Series S, et de 1 To pour les Xbox Series X et PS5. Si les consoles de Microsoft prennent déjà en charge les périphériques de stockage externes, ce ne sera pas le cas de la PS5, du moins, pas tout de suite.

En effet, sur son blog officiel, Sony explique que la possibilité d’ajouter un stockage M.2 SSD sera intégrée après le lancement de la console, dans le cadre d’une mise à jour du système. Sony donnera également des informations concernant le type de disque de stockage qui sera compatible avec sa PS5, et recommande pour le moment aux joueurs « de ne pas acheter de disques SSD M.2 pour la PS5 ».

Sony explique également : « Sur certains jeux PS5, les joueurs pourront aussi choisir de retirer des modes ou des contenus spécifiques pour libérer de l’espace de stockage. Les développeurs décideront du niveau de prise en charge de cette fonctionnalité, mais le but est d’optimiser la flexibilité du stockage. » On sait déjà que l’éditeur Activision proposera cette fonction sur le nouveau Call of Duty, qui nécessitera plus de 130 Go de stockage…

En vrac, la FAQ de Sony permet de découvrir que la PS5 ne sera pas compatible avec la résolution 1440p, que l’interface ne permettra pas d’utiliser un thème ou de créer des dossiers (comme c’est le cas sur PS4), qu’aucun navigateur web ne sera intégré à la console ou encore que la PS5 enregistre automatiquement les 60 dernières minutes de jeu, en 4K, qui pourront être récupérées par l’utilisateur via la nouvelle touche Create.