PS5 : les 5 annonces (choc) que vous avez manqué hier soir

Hier soir, Sony a organisé un show en ligne pour dévoiler les dernières inconnues sur la nouvelle PlayStation 5. La marque japonaise a présenté ses 2 déclinaisons, la PS5 et la PS5 Digital Edition. Cette dernière fait abstraction du lecteur Blu-Ray 4K, moyennant une baisse de 100€ par rapport à la première.

A la fin de ces 40 minutes de présentation, les précommandes ont été ouvertes. Si vous n’avez pas eu l’opportunité de regarder la conférence en direct, voici un résumé complet des principales annonces sur la nouvelle PS5.

Les PS5 et PS5 Digital Edition en précommande

Quelques minutes après leur présentation, Sony a ouvert les précommandes sur ses PS5 et PS5 Digital Edition. Les consoles se sont affichées chez quelques rares marchands français. Très rapidement, ils sont (quasiment) tous arrivés au bout du stock.

Il y a quelques jours, une rumeur annonçait que Sony avait été contraint de réduire la production de ces consoles en raison de la pandémie – une information démentie par l’intéressé. Cela dit, les attentes sont tellement élevées que les clients se sont rués sur les quelques exemplaires disponibles de la PS5 (et de la PS5 Digital Edition).

Pour rappel, la PS5 classique, avec lecteur Blu-Ray 4K, est disponible au prix de 499,99€. La version Digital Edition est vendue quant à elle pour 399,99€, soit 100€ de moins. Elle fait toutefois abstraction du lecteur Blu-Ray, ce qui implique que tous les jeux devront être achetés sur le PlayStation Store (en dématérialisé). Au niveau des performances techniques, les deux consoles sont exactement les mêmes.

Les premières livraisons pour le 19 novembre

Une autre grande inconnue concernait la livraison des premières consoles PS5 et PS5 Digital Edition. Allaient-elles être prêtes pour Noël ? La réponse est oui. Le fabricant a annoncé que les deux consoles seront disponibles à partir du 19 novembre en France. Les premiers marchands a avoir ouvert les précommandes (comme Cdiscount) ont assuré que leurs premiers clients seront livrés à cette date-là. Aux États-Unis et dans quelques autres pays, les deux PS5 seront disponibles à partir du 12 novembre.

Dans tous les cas, il faut prendre ces dates avec des pincettes. En effet, les marchands doivent d’abord récupérer leur stock, alors même qu’ils n’ont que peu de visibilité dessus. Il faudra donc se montrer patient (comme à chaque sortie de PlayStation), en espérant obtenir son modèle avant Noël. Si vous voulez une PS5 pour Noël, il ne faut plus tarder – et réserver sa console dès à présent.

Des jeux vidéos exclusifs pour la PS5

Une majeure partie de la conférence Sony a été consacrée à la présentation de nouveaux jeux. Parmi les grands titres annoncés, on retrouve le célèbre jeu Final Fantasy XVI qui bénéficiera d’une exclusivité temporaire de 6 mois sur la PS5 et PS5 Digital Edition. Après cette date, il sera également disponible sur PC, avant d’arriver encore 6 mois après sur la Xbox Series X.

Parmi les pépites attendues, on a également vu une démo incroyable du jeu Spider-Man Miles Morales. Troisième trailer de l’événement, c’était Hogwarts Legacy, dans l’univers de Harry Potter, qui faisait sensation. Ce dernier est édité par Warner, qui sortira également le jeu vidéo sur la prochaine console Xbox. Les deux marques s’opposent une vraie résistance et essaient de signer des exclusivités avec des éditeurs, mais ça n’est pas facile.

Sony a également annoncés d’autres titres, comme par exemple l’excellent Duty Black Ops : Cold War ou encore God of War (exclusivité). On appréciera aussi le jeu Deathloop, édité par la société lyonnaise Arkhane Studio avec Bethesda. Bref, cette nouvelle PS5 bénéficie d’un line-up très prometteur qui devrait donner du fil à retordre à Microsoft.

PlayStation Plus Collection : la surprise

On ne l’attendait pas forcément. Pour remercier les membres PlayStation Plus, la marque a annoncé la création de la PlayStation Plus Collection, qui permet d’accéder à un large catalogue de jeux PS4 sur la PS5 dès le lancement, et sans surcoût. Alors que l’abonnement actuel donne droit à 2 jeux par mois, le catalogue pour les joueurs de PS5 sera bien plus important.

Dès l’arrivée de votre console PS5 à partir du 19 novembre, vous aurez accès à un catalogue de grands classiques de la PS4 parmi lesquels on retrouve Days Gone, Final Fantasy XV, The Last of US Remastered ou encore God of War. Voici la liste complète des jeux compris dans la PlayStation Plus Collection.

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV

God of War

inFAMOUS: Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet & Clank

Resident Evil VII

The Last of Us Remastered

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief’s End

Pour rappel, l’abonnement PlayStation Plus est facturé 59,99 euros pour une année.

Une console surpuissante

Si vous avez suivi les dernières annonces autour de la PS5, vous avez probablement compris que cette nouvelle PS5 était ultra puissante. Sept années après la sortie de la première PS4, c’est donc une nouvelle étape pour le constructeur. La console bénéficie d’un meilleur CPU / GPU qui améliorera l’expérience des joueurs à tous les niveaux (graphismes, vitesse…).

Vous pouvez le voir dans notre comparatif PS5 vs PS5 Digital Edition, les deux consoles sont toutes aussi puissantes. Cela dit, la seconde ne possède pas de lecteur Blu-Ray 4K. Vous ne pourrez donc pas utiliser vos anciens jeux physiques de la PS4. Par ailleurs, il ne sera donc pas possible d’acheter des jeux physiques puis de les revendre, comme le font généralement les amateurs de consoles…

