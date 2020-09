La Xbox Series X n’offrira que 802 Go de mémoire interne (et non pas 1 To)

Elle est entre le mains de certains médias américains depuis quelques jours maintenant, la Xbox Series X livre dès à présent ses premiers secrets, avec la levée aujourd’hui des premiers éléments protégés jusqu’ici par un sacro-saint NDA signé d’un main tremblotante. L’occasion de découvrir quelques nouveaux éléments, notamment la vitesse d’allumage de la console, les temps de chargements des jeux Xbox One et Xbox… mais aussi quelques indications sur le stockage interne.

Les premiers tests de la Xbox Series X aux Etats-Unis

En effet, si le test signé IGN s’attarde sur les performances de la Xbox Series X en ce qui concerne l’allumage ou encore les temps de chargement de certains jeux, c’est aussi l’occasion d’observer que la console n’offrira pas 1 To d’espace de stockage pour l’utilisateur, mais seulement 802 Go.

En effet, comme n’importe quel terminal, le stockage affiché sur l’emballage ne prend pas en compte l’installation du système d’exploitation. En ce qui concerne la nouvelle Xbox, ce sont donc 200 Go qui sont réservés par l’OS de Microsoft, réduisant donc l’espace alloué à l’utilisateur à 800 Go. Cela sera le cas également de la future PS5, reste désormais à savoir quelle place occupe l’OS de Sony…

Le cas de la Xbox Series S ?

Evidemment, si la Xbox Series X s’adjuge un total de 200 Go pour ce qui est de l’OS, on peut alors se questionner sur le stockage de la Xbox Series S. En effet, si l’OS de Microsoft occupe le même espace sur la petite soeur, alors cela signifie que la Xbox Series S ne proposera que 314 Go d’espace libre à l’utilisateur, contre les 512 Go théoriques affichés sur son emballage…

Autant dire que la mémoire de la « plus petite Xbox de tous les temps » risque d’être rapidement saturée, quand on sait que certains jeux dépassent les 100 Go. Bien sûr, on pourra toujours relier un SSD/disque dur externe en USB (mais on perdra alors certaines fonctionnalités) ou opter pour la carte d’expansion Seagate officielle, mais il faudra alors accepter de débourser 269,99 euros…