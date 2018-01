La marque de confiseries Cadbury met en avant l’importance d’être gentil tous les jours à travers une vidéo simple mais touchante.

Dans une nouvelle campagne publicitaire, Cadbury met en avant des valeurs familiales qu’on a tous tendance à oublier par moments : la générosité et la gentillesse (mais ne tombons pas non plus dans le cliché du « c’était mieux avant »). L’objectif de la marque est montrer que ces qualités peuvent aussi être observées tous les jours afin d’améliorer les relations humaines.

Une barre de chocolat en guise de cadeau d’anniversaire

Cadbury, en collaboration avec l’agence VCCP, présente son dernier spot publicitaire qui traite de la relation mère-fille.

Dans cette vidéo de 60 secondes, une petite fille sort de l’école et attend sa mère qui travaille très dur pour gagner sa vie. Avant de rentrer chez elles, sa mère reçoit un appel et s’arrête quelques secondes. La petite fille profite de ce moment pour acheter une barre de chocolat « Dairy Milk » afin de l’offrir à sa mère. Étant donné qu’elle n’a pas monnaie sur elle, la petite fille décide de régler avec les différents objets qu’elle possède qui ont, à ses yeux, une certaine valeur (il n’y a pas que le bitcoin dans la vie !). Elle donne alors l’intégralité de sa fortune au marchand : bouton, fausse bague en diamant, etc. Surpris et quelque peu ému de ce geste, le vendeur accepte malgré tout les jouets de la fillette et lui rend même la monnaie avec une mini licorne. Une fois son achat effectué, elle court pour offrir à sa mère son cadeau tout en lui souhaitant un joyeux anniversaire.

Un peu de gentillesse dans ce monde

Cette nouvelle campagne publicitaire, « There’s a glace & a half in everyone », est assez touchante de simplicité pour mettre en avant les valeurs de la marque de confiseries Cadbury.

«C’était l’occasion de revenir aux racines de l’entreprise et de montrer les valeurs de la marque Cadbury, fondée par une famille qui a de vrais principes de générosité et de gentillesse. Nous avons pensé que ce message avait du sens aujourd’hui, dans un monde où il peut être facile de négliger ces valeurs. Le monde peut sembler un peu égoïste, un peu méchant, mais dans l’ensemble ces messages sont vraiment pertinents » a expliqué Darren Bailes, directeur créatif de l’agence VCCP.