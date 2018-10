Qualcomm : Apple devrait 7 milliards de dollars de redevance

Ce conflit entre Qualcomm et Apple est engagé depuis quelque temps déjà. La société fabriquant les puces mobiles Snapdragon est accusée par le fabricant des iPhone de pratiques déloyales pour l’utilisation de ses licences. De son côté, Qualcomm accuse Apple de violation de brevet. Une passe d’armes qui nous rappelle les précédents conflits entre Samsung et la société aujourd’hui dirigée par Tim Cook.

Ainsi, Qualcomm a sorti sa calculette et a noté le montant de cette redevance impayée. Lors d’une audience au tribunal fédéral de San Diego, le fabricant a annoncé un montant s’élevant à 7 milliards de dollars. Bien évidemment, Apple s’offusque et conteste devoir une telle somme.

Dans les faits, Apple détaille ce qu’elle estime être une pratique déloyale. Lorsque la marque à la pomme utilise une puce Qualcomm dans un iPhone, elle devrait payer une première fois cette redevance. S’en suit une seconde redevance justifiée par l’exploitation d’un brevet. Une double peine que Qualcomm juge légale. Le fabricant de puces a même renchéri en dénonçant la démarche d’Apple qui chercherait à brider son modèle commercial, alors que le géant est bon client depuis l’iPhone 3GS.

Il ne fait aucun doute que cette guerre des brevets et du plus fort va durer encore de nombreux mois, si ce n’est quelques années. Si Apple a lancé les hostilités en 2017, Qualcomm revient à la charge avec une sacrée facture à payer.

Cependant, depuis quelque temps Apple serait en train de préparer ses propres processeurs. À la fois destinés aux iPhone et iPad, mais aussi aux iMac et MacBook. Si les projets du géant aboutissent, sa société pourrait s’affranchir de nombreuses contraintes ainsi que de sérieuses dépendances. De plus, cela lui donnerait la possibilité d’adapter le design et les caractéristiques des processeurs aux besoins précis de ses devices.