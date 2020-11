Voici à quoi le OnePlus 9 Pro devrait ressembler

Après avoir sorti trois OnePlus Nord ainsi que le OnePlus 8T, la marque chinoise se focalise désormais sur le développement de ses modèles de 2021. Et visiblement, le constructeur est déjà plus ou moins fixé sur le design qu’auront ses prochains porte-étendards.

Dans un précédent article, nous avons relayé des rumeurs concernant le design que le OnePlus 9 pourrait avoir. Et aujourd’hui, nous découvrons, grâce à un article publié par Steve Hemmertoffer (l’une des sources de « fuites » les plus fiables) sur le site Voice, le design que le OnePlus 9 Pro pourrait avoir.

And here comes your very first look at the much anticipated next #OnePlus Flagship, the #OnePlus9Pro! #VoiceCommunity @VoiceHQ exclusive -> https://t.co/ghblRas614 pic.twitter.com/kJPYgSdUij

— Steve H.McFly (@OnLeaks) November 21, 2020