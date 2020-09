Qualcomm présente une autre puce 5G pour les smartphones milieu de gamme

Lorsque les premiers smartphones 5G sont arrivés sur le maché, cette technologie était réservée aux modèles haut de gamme et hors de prix. Mais petit à petit, la 5G est arrivée sur les smartphones milieu de gamme. Et aujourd’hui, on a déjà un choix important d’appareils 5G mais relativement abordable.

Si cela est possible, c’est en partie grâce à Qualcomm, l’entreprise américaine qui fournit des puces à de nombreux constructeurs. Dans un premier temps, la 5G n’était prise en charge que sur son composant premium. Mais par la suite, Qualcomm a lancé des puces pour smartphones milieu de gamme qui prennent en charge la 5G (comme le OnePlus Nord).

Et cette semaine, Qualcomm élargit son offre en dévoilant le SoC Snapdragon 750G. Cette nouvelle puce prend en charge la 5G Sub-6 GHz, ainsi que la 5G mmWAve ( la version la plus rapide), alors que certains SoC milieu de gamme ne prennent en charge que la 5G Sub-6 GHz. Et par rapport à son prédécesseur, le Snapdragon 730G, le nouveau SoC de Qualcomm offre une amélioration de 10 % des rendus graphiques, une amélioration de 20 % de l’AI Engine (pour l’intelligence artificielle), ainsi qu’une amélioration de 20 % du CPU.

En plus de profiter de certaines fonctionnalités « Elite Gaming » qui optimisent ce SoC pour les jeux vidéo, le Snapdragon 750G bénéficie également d’une nouvelle technologie de réduction des bruits.

« Indépendamment des bruits en arrière-plan tels que les constructions, les enfants ou un chien qui aboie, les auditeurs peuvent entendre la parole haut et fort grâce à la suite de communication audio et vocale basée sur l’IA de Qualcomm Technologies qui est intégrée au Snapdragon 750G », explique l’entreprise.

A priori, ce nouveau composant devrait donc permettre aux fabricants de smartphones Android de proposer des appareils 5G avec un excellent rapport qualité-prix. Et Xiaomi a déjà indiqué qu’il utilisera le Snapdragon 750G.

« Xiaomi s’est engagé à développer des appareils de pointe pour répondre à la demande croissante des consommateurs pour la 5G », a déclaré Quanxin Wang, directeur général des produits et de la technologie chez Xiaomi International. « Nous sommes fiers de travailler avec Qualcomm Technologies pour lancer le premier smartphone commercial basé sur le dernier Snapdragon 750G aux consommateurs. »

Bientôt, un SoC 5G pour les smartphones à moins de 250 € ?

Normalement, le Snapdragon 750G devrait équiper les smartphones milieu de gamme mais très performants, qui entreront dans la même fourchette de prix que le OnePlus Nord ou le Pixel 4a. Mais en même temps, Qualcomm développe déjà une puce 5G pour équiper des appareils encore plus abordables.

Récemment, l’entreprise a annoncé qu’elle proposera, en 2021, un SoC 5G dans sa gamme Snapdragon 4-series. Comme nous vous l’expliquions dans un précédent article, ce composant pourrait permettre à certains constructeurs de proposer des smartphones 5G qui coûtent moins de 250 euros.