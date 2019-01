Qualcomm n’a pas voulu fournir de puces pour les iPhone XS et XR d’Apple

Décidément, l’affaire juridique qui oppose Qualcomm à Apple semble bien loin d’être terminée. Selon les dernières informations révélées via Android Authority, le constructeur de puces aurait éconduit la firme américaine lorsque celle-ci lui a demandé des modems pour les iPhone XS, XS Max et XR.

Il y a quelques heures, Jeff Williams, numéro 2 d’Apple et directeur des opérations, s’est rendu au tribunal pour évoquer ses liens compliqués avec le constructeur Qualcomm. Lors de sa prise de parole, il a révélé que ce dernier avait refusé de le fournir en puces, ce qui l’a obligé à se fournir auprès d’un autre fabricant, Intel. Pour rappel, Qualcomm et Apple ont collaboré durant de nombreuses années, mais depuis l’iPhone 7, la marque à la pomme travaille également avec Intel. La décision de Qualcomm aurait obligé la firme à ne collaborer qu’avec ce dernier, si bien que les derniers iPhone ne comprennent aucun dispositif appartenant à son ancien partenaire. Par conséquent, Apple a rapidement appelé Intel afin de lui annoncer qu’il serait le fournisseur exclusif des puces des nouveaux iPhone.

.@Apple wanted to use @Qualcomm chips in the iPhone XS, XS Max and XR, but Qualcomm wouldn’t sell it modems because of the court battles, Jeff Williams testifies at @FTC trial

— Shara Tibken (@sharatibken) 14 janvier 2019