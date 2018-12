Qualcomm veut aussi empêcher les ventes des nouveaux iPhone en Chine

La guerre entre Apple et le fabricant de puces pour téléphones Qualcomm est loin d’être terminée.

Comme nous vous l’expliquions cette semaine, en Chine, la société Qualcomm a obtenu deux injonctions préliminaires interdisant la vente de modèles anciens d’iPhone, par le tribunal populaire intermédiaire de Fuzhou. Les modèles concernés sont les iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus et X.

« Le tribunal populaire intermédiaire de Fuzhou, en Chine, a fait droit à la demande de deux injonctions préliminaires de la Société à l’encontre de quatre filiales chinoises d’Apple Inc. en leur ordonnant de cesser immédiatement de porter atteinte à deux brevets Qualcomm par l’importation, la vente et l’offre de vente sans licence en Chine » », avait déclaré Qualcomm.

De son côté, Apple a réagi en indiquant : « Les efforts de Qualcomm pour interdire nos produits sont une nouvelle manœuvre désespérée d’une société qui fait l’objet d’enquêtes de la part d’autorités de régulation à travers le monde ».

C’est la guerre

Et alors qu’Apple ne semble pas encore avoir appliqué cette décision (tout en s’opposant à celle-ci), Qualcomm demande également l’interdiction des nouveaux iPhone sortis cette année (l’iPhone XS, l’iPhone XS MAX et l’iPhone XR), d’après le Financial Times.

Qualcomm a obtenu une interdiction pour les les iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus et X, dans le cadre d’une affaire dans laquelle la firme de Cupertino est accusée de violer des brevets sur la gestion des applications sur un écran tactile et sur le redimensionnement des photos. Et d’après le FT, Qualcomm utilise les mêmes brevets pour tenter d’obtenir une décision similaire pour les iPhone récents.