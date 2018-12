Qualcomm aussi veut empêcher les ventes d’iPhone en Allemagne

Décidément, la relation entre Apple et le constructeur de puce Qualcomm est loin de s’être améliorée. Il y a une semaine à peine, un tribunal chinois décidait d’une ordonnance provisoire bloquant la vente de certains iPhone dans le pays, une interdiction que la firme ne semble pourtant pas respecter, bien qu’elle ait annoncé une mise à jour logicielle. Cette fois-ci, c’est à la vente des smartphones d’Apple en Chine que Qualcomm s’attaque.

Qualcomm versus Apple, un conflit qui n’en finit pas ?

En effet, une juridiction installée à Munich a pris la décision d’interdire la vente de certains modèles en Allemagne, jugeant qu’Apple viole certains brevets déposés par son rival Qualcomm. Les technologies en question concerneraient les puces Qorvo Inc présentes dans les smartphones, ce qui signifie que cela n’a rien à voir avec les brevets ayant entraîné une ordonnance en Chine.

Apple a annoncé qu’il se pliait à cette décision, si bien que les iPhone 7 et 8 seront retirés de la vente dans les 15 Apple Store présents sur le sol allemand. La décision sera prise en compte dès lors que Qualcomm aura versé 668,4 million d’euros de caution qu’il doit débourser pour entraîner la procédure d’exécution.

Néanmoins, cela n’empêche pas la firme américaine d’annoncer qu’elle allait faire appel de cette décision afin de pouvoir remettre les iPhone concernés en vente dans le pays. L’entreprise a déclaré à ce sujet : « Tous les modèles d’iPhone restent disponibles pour les clients par le biais d’opérateurs et de revendeurs dans 4 300 sites en Allemagne. Au cours de la procédure d’appel, les modèles iPhone 7 et iPhone 8 ne seront pas disponibles dans les 15 magasins Apple situés en Allemagne. Les iPhone XS, XS Max et XR resteront disponibles dans tous nos magasins ».

Don Rosenberg, avocat général de Qualcomm, a déclaré dans un communiqué : « Au cours des deux dernières semaines, deux tribunaux respectés dans deux juridictions différentes ont confirmé la valeur des brevets de Qualcomm et déclaré Apple coupable de contrefaçon, ordonnant l’interdiction des iPhone sur les marchés importants d’Allemagne et de Chine ».

Source