Quand le cofondateur d’Apple vous invite à quitter Facebook définitivement

Ce n’est pas la première fois que le cofondateur d’Apple fait savoir sa désaffection pour Facebook, jugeant particulièrement la façon dont la plateforme sociale traite les données des utilisateurs. Lors des révélations du scandale Cambridge Analytica, il avait donc déjà pris position en faisant partie de ceux qui ont définitivement supprimé leur compte du réseau social, accompagnant cette décision du hashtag #DeleteFacebook. Il avait alors déclaré que la plateforme lui avait amené « plus de négatifs que de positifs ».

Pour le cofondateur d’Apple, Facebook doit laisser le choix aux utilisateurs

Cette fois-ci, le cofondateur d’Apple a repris la parole afin de faire savoir son mécontentement vis-à-vis de Facebook. Lors d’un entretien accordé à TMZ, il a de nouveau enjoint les utilisateurs à quitter la plateforme en précisant : « Il y a beaucoup de gens différents, et certains des avantages de Facebook valent la peine de perdre leur vie privée […] Mais pour beaucoup comme moi, ma recommandation à la plupart des gens est : Tu devrais trouver un moyen de quitter Facebook ».

À cela, Steve Wozniak ajoute : « Les gens pensent qu’ils ont un niveau d’intimité qu’ils n’ont pas […] Pourquoi ne me donnent-ils pas le choix ? Laissez-moi payer un certain montant, et vous garderez mes données plus sûres et privées que n’importe qui d’autre en les transmettant aux annonceurs ».

La question d’une plateforme sociale payante a déjà été abordée dans le passé et soulève plusieurs questions. En effet, l’on pourrait alors supposer que le réseau pourrait se baser sur un nouveau modèle qui lui permettrait de ne plus exploiter les données des utilisateurs et la publicité comme elle le fait aujourd’hui. Néanmoins, cela risque de fermer de nombreuses portes à Facebook, qui rassemble plus de deux milliards d’utilisateurs à travers le monde. Il est donc difficile de savoir si la plateforme pourrait garder ces derniers si elle devenait payante, là où elle aurait certainement plus de mal à séduire de nouveaux utilisateurs en échange de quelques euros par mois. Mais comme le précise le cofondateur d’Apple, un juste milieu pourrait alors être trouvé avec une version gratuite basée sur la publicité et une version payante incluant la protection des données.