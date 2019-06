Quand IKEA trolle gentiment le nouveau Mac Pro d’Apple

Une fois n’est pas coutume, IKEA trolle gentiment Apple et son nouveau Mac Pro, quelques jours après sa sortie. Là où l’ordinateur en question s’annonce particulièrement puissant, le parti pris de son design avait déjà fait sourire les internautes, si bien que plusieurs d’entre eux s’étaient permis de comparer l’appareil à… une rape à fromage.

IKEA se moque (encore) d’Apple

C’est justement sur cette ressemblance qu’IKEA s’est appuyé pour se moquer d’Apple. En conséquence, la firme suédoise s’est associée à l’agence de presse The Smarts pour détourner sa rape à fromage, commercialisée au tarif (accessible) de 5,99 euros sur la version française du site, en une publicité Apple. Si celle-ci a baptisé l’objet « iDEALISK », elle a également accompagné sa publicité de la mention « Designed for apples ».

Non seulement IKEA a repris la traditionnelle lettre « i » qu’Apple accole devant le nom de ses produits, à l’exemple des iMac, iPhone, iPad et autres, mais le groupe ne s’est pas arrêté là. Moins subtile, il a donc évoqué directement le nom de la société de Cupertino en ajoutant « imaginé pour les pommes ».

Il y a quelques années, IKEA s’était déjà attaqué à Apple de la sorte lorsque la marque à la pomme avait levé le voile sur les iPhone 8 et X tout en évoquant l’arrivée prochaine son système de charge par induction. À l’époque, la société suédoise avait également usé de références en reprenant des termes qu’Apple s’est approprié au fil des années, comme « One more thing… » ou « Link different » (pour « Think different »).

Pour rappel, Apple a levé le voile sur son nouveau Mac Pro à l’occasion de la WWDC, annonçant un nouvel appareil particulièrement puissant, mais aussi très cher. Pour rappel, celui-ci est commercialisé à partir de 5 999 euros pour la configuration de base, là où la marque a également annoncé un nouvel écran dont le tarif est de 4 999 dollars pour la finition brillante (et 5 999 euros pour la version mate).