Quand l’Iran part à la chasse aux fermes à Bitcoin

En 2018, l’Iran a bel et bien interdit le Bitcoin, mais aussi toutes les autres transactions en cryptomonnaies par les établissements du pays. Pour ce dernier, il s’agit là d’éviter les risques potentiels de blanchiment. En parallèle, les autorités luttent donc pour que cette mesure soit respectée, ce qui les a menés à la découverte d’un très grand nombre de machines destinées au minage de cryptomonnaies.

Pas de Bitcoin, mais une cryptomonnaie maison en Iran ?

En effet, l’Iran a indiqué avoir découvert deux énormes fermes rassemblant un total de plus de 1 000 machines destinées à miner du Bitcoin. Celles-ci étaient situées dans deux fermes abandonnées dans la région de Yazd.

Arash Navab, responsable de la production électrique de cette dernière a indiqué que c’est à cause de la hausse d’énergie dans la province que les fermes en question ont été repérées puis démantelées. Selon celui-ci, les machines seraient à l’origine d’une augmentation de 7% de l’ensemble de la consommation électrique du pays, soit un chiffre particulièrement conséquent. De la même façon, la consommation de ces deux lieux atteignait parfois un mégawatt.

Il est également important de rappeler que le coût de l’électricité est faible en Iran, ce qui peut être attirant pour ceux souhaitant miner du Bitcoin malgré l’interdiction en vigueur. D’autre part, il faut noter que l’Iran est la cible de vives sanctions imposées par les États-Unis, ce qui limite assez largement les transferts d’argent dans le pays. Néanmoins, les cryptomonnaies ne sont pas impactées par ces sanctions, si bien que cela pourrait expliquer pourquoi certains ont vu un potentiel dans le fait de se tourner vers de telles fermes.

Pour rappel, l’Iran s’attelle à la création de sa propre cryptomonnaie depuis une dizaine de mois, monnaie virtuelle qui ne sera vraisemblablement conçue pour ne pas être minée. Les transactions ne seront pas non plus publiques et seront accessibles via une blockchain privée. Pour l’instant, le pays n’a pas encore communiqué plus de détails à ce sujet.