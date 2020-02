Quand Kevin Feige a failli quitter Marvel

Quand on voit le succès du Marvel Cinematic Universe à l’heure actuelle, on peut sans trop de difficultés en attribuer une grande partie à un homme : Kevin Feige, le patron du studio. Si celui-ci a récemment loué les bénéfices du rachat par Disney, c’est bien lui le maître à penser, l’architecte de ce gigantesque univers, qui lorgne désormais du côté de Star Wars. Mais, l’histoire aurait bien pu s’écrire très différemment.

Kevin Feige frustré par Marvel

De quoi parle-t-on ici ? D’un problème que l’on a déjà évoqué par le passé. Black Panther et Captain Marvel ont failli ne jamais voir le jour. En cause, des sérieuses réticences en interne chez Marvel, contre la diversité. Quand on sait désormais qu’il y aura un personnage ouvertement homosexuel dans The Eternals ou que Shang-Chi nous plongera vers l’Asie, on mesure le chemin parcouru.

Mais, comme l’a confirmé Mark Ruffalo, l’acteur qui interprète Hulk / Banner dans le Marvel Cinematic Universe, cela ne s’est pas joué à grand chose. En 2012, durant le tournage du premier Avengers, Kevin Feige craignait de devoir quitter le MCU. Il se confrontait frontalement à Ike Perlmutter, un des plus gros actionnaires de Disney et qui était son supérieur direct. Celui-ci ne pensait pas que les films avec des super-héroïnes avaient un avenir. Mais c’est bien Kevin Feige qui a gagné le bras de fer.