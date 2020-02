Chine : face au coronavirus, Big Brother reprend du service

Ces trois dernières semaines, l’épidémie du coronavirus en Chine a eu des répercussions de plus en plus importantes sur l’économie. Les différents secteurs de la tech n’en ont pas été épargnés, et la Silicon Valley chinoise de Shenzhen a ralenti son activité de façon exceptionnelle. Dans l’état actuel des choses, la tech a pourtant pris une place de choix dans les dispositifs de prévention mis en place par les autorités.

Mais dans cette situation suffocante sur place, les dispositifs installés renvoient une image médiatique quelque peu affolante. Cette semaine, plusieurs photos et vidéos de drones survolant les rues ont contribué à générer une image que ne renieraient probablement pas les séries les plus dystopiques.

Sur le réseau social TikTok, l’un des dispositifs qui a fait le plus parler de lui concerne cette vision surréaliste de drones survolant les routes et affichant un mystérieux QR Code, que chaque véhicule se doit de scanner. Dans son lien redirigeant vers une page web, un formulaire demande aux passagers de rendre compte de leurs conditions de santé.

Ces drones ont notamment été aperçus à Shenzhen justement, dans la province du Guangdong. Le site internet hébergeant les formulaires est géré par le Gouvernement, et les drones affichant le QR Code énoncent des messages vocaux pour expliquer la consigne aux automobilistes.

To prevent novel coronavirus, police officers use drones to carry a QR code at the expressway exits in Shenzhen, Guangdong Province, Feb. 11 for drivers to get registered with less contact with other people. #CombatCoronavirus pic.twitter.com/45lJUjwAie

— CCTV (@CCTV) February 12, 2020