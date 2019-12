Quand le ciel tombe sur la tête des Chinois

On se souvient des craintes inspirées par Tiangong-1 (Le Palais Céleste). La station spatiale chinoise, qui a échappé au contrôle des autorités en mars 2018, inspirait des craintes à de nombreux observateurs. Mais, à l’époque, la probabilité de voir un débris tomber sur quelqu’un était estimée à 1 sur 10 000. Bref, impensable ou presque. Mais, l’actualité récente en Chine invite à voir les choses quelque peu différemment.

Concrètement, beaucoup de pays du monde et même d’entreprises multiplient les lancements, dans un objectif de conquête spatiale. La Chine fait partie des acteurs qui s’investissent fortement. Dans beaucoup de cas, cela ne pose aucun problème, les calculs sont faits pour que d’éventuels débris retombent dans l’océan.

Mais, en Chine la situation est différente. En effet, les bases de lancement sont situées à l’intérieur du gigantesque pays. Loin des côtes. Dans des régions rurales. Résultat, la menace est bien réelle quand il y a un dysfonctionnement au moment du lancement.

C’est ainsi que l’impensable est survenu fin novembre. Un des boosters de Longue Marche 3B, une fusée lancée depuis Xichang a fini son chemin sur un immeuble. Cela n’a fait aucun dégât. Heureusement. Mais cela illustre aussi à quel point le danger peut sembler réel. La Chine en a même fait une mauvaise habitude, puisqu’en 1996, une situation similaire avait fait de très nombreuses victimes.

This is the aftermath downrange following a Chinese Long March 3B launch from Xichang early Saturday. And that yellow smoke is very toxic hypergolic propellant. Source: https://t.co/VEh5X8Ors0 pic.twitter.com/22IVIpyJOk

— Andrew Jones (@AJ_FI) November 23, 2019