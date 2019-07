Quand une IA de Facebook vient à bout de plusieurs champions de poker

On ne compte plus les succès de l’intelligence artificielle. On connaissait déjà les capacités de cette dernière en matière musicale, de jeux vidéos. Ses prouesses dans les jeux de société ont aussi été parmi les plus impressionnantes démonstrations de la puissance de la machine. Les exploits de Deep Blue, l’IA d’IBM contre Garry Kasparov font même désormais partie de la culture populaire.

Seulement voilà, toutes ces réussites semblaient jusqu’alors cantonnées à des duels contre un adversaire humain. Des chercheurs de l’université Carnegie Mellon et de Facebook sont allés encore plus loin. Leur IA Pluribus est parvenue à l’emporter dans des parties où elle faisait face à cinq champions de poker.

L’université ne tarit d’ailleurs pas d’éloges sur son exploit : « Pluribus a accompli une performance surhumaine au poker multijoueurs, ce qui constitue une étape majeure pour l’intelligence artificielle et pour la théorie des jeux. Jusqu’à présent, les grandes étapes d’intelligence artificielle surhumaine en termes de raisonnement stratégique se limitaient à des jeux à deux. »

Facebook AI and @CarnegieMellon researchers have built Pluribus, the first AI bot to beat elite poker pros in 6 player Texas Hold’em. This breakthrough is the first major benchmark outside of 2 player games and we’re sharing specifics on how we built it. https://t.co/zId9x4VBqc pic.twitter.com/u89irNcxEK

— Facebook AI (@facebookai) July 11, 2019