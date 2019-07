Quand une YouTubeuse de 6 ans achète une propriété à 8 millions de dollars

Actuellement, la jeune YouTubeuse coréenne Boram dispose de deux chaînes YouTube sur lesquelles elle, ou du moins ses parents, partagent régulièrement des vidéos. Intitulée Boram Tube Vlog, la première chaîne créée en 2012 comptabilise plus de 17 millions d’abonnés, là où la seconde (lancée en 2016), Boram Tube ToysReview, en compte plus de 13 millions.

Grâce aux revenus générés par cette activité, la famille de la jeune YouTubeuse a pu s’offrir une propriété à plus de 9,5 milliards de won coréens, soit l’équivalent de 8 millions de dollars. Pour ce faire, celle-ci est passée par Boram Family Company, la société conçue quelques années plus tôt pour gérer les activités financières de Boram. Quant à la propriété en question, des documents évoquent une habitation de cinq étages située dans la banlieue de Séoul, en Corée du Sud.

Les critiques de jouets, ces enfants qui peuvent gagner beaucoup d’argent sur YouTube

Pour ce qui est du contenu des deux chaînes de la YouTubeuse, qui cumule donc plus de 30 millions d’abonnés, la première (Vlog) met en scène Boram dans certaines de ses activités quotidiennes, si bien que l’on peut par exemple la voir aller au musée des dinosaures. Ajoutée fin juin, la vidéo sur le sujet cumule déjà plus de 86 millions de vues. L’une des vidéos les plus vues de la chaîne et ajoutée en mars dépasse les 266 millions de vues. Quant à l’autre chaîne portée sur les jouets, elle se concentre principalement sur des jouets que la jeune fille va tester.

Le rythme de publication semble être de deux vidéos par semaine sur chacune des chaînes respectives de Boram, soit quatre vidéos par semaine au total.

Boram n’est pas la seule YouTubeuse tournée vers les critiques de jouets qu’elle teste, une thématique de YouTube qui semble particulièrement lucrative. En effet, en 2018, c’est le YouTubeur âgé de 7 ans, Ryan (Kaji) ToysReview, qui disposait de la chaîne la mieux rémunérée de la plateforme de vidéos, avec un montant estimé à plus de 22 millions de dollars.

Cela fait quelques années que le statut de ces enfants YouTubeurs pose question aux autorités, si bien que certains suggèrent qu’il s’agit là d’exploitation. Pour sa part, YouTube tente également de réguler le phénomène et ses dérives, ce qui l’a amené à désactiver les commentaires sous les vidéos mettant en scène des enfants afin d’éviter certains comportement déplacés ou pédophiles. Actuellement, la société songe également à migrer le contenu pour enfants sur YouTube Kids, son service dédié aux plus jeunes.