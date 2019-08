La CW cherche comment remplacer Arrow

On vous l’annonçait il y a quelques mois. La série Arrow va prendre fin. Une décision qui n’est pas sans conséquences pour le reste de « l’Arrowverse », alors que les aventures d’Oliver Queen y jouaient un rôle central. Ce n’est pas l’intégration partielle de Black Lightning qui risque vraiment d’équilibrer les choses. Bien sûr, il y a Batwoman qui pointe le bout de son nez, mais difficile d’y voir un tel potentiel auprès du grand public, malgré un trailer absolument incroyable. The CW cherche donc une nouvelle locomotive…

Comment se substituer à Arrow ?

Certains ont bien sûr pu penser que la fin d’Arrow impliquait en creux une disparition progressive de l’univers lié. Mais à moins d’un effondrement complet des audiences des autres séries, cela semble impossible. Il faut donc trouver comment porter l’univers étendu de DC Comics sur la chaîne, imaginer de nouvelles solutions. C’est l’horizon 2020 qui occupe les esprits actuellement du côté de la CW. Parmi les options étudiées, se trouve notamment celle d’un spin-off futuriste, déjà entraperçu dans la série. Mais selon le PDG de la CW, Mark Pedowitz, ce n’est pas l’option principale à l’heure actuelle.

Il y a la possibilité de ce spin-off, mais nous n’avons pas eu de réelle discussion à ce sujet dans un sens ou dans l’autre. En ce moment, c’est vers une autre licence que nous nous tournons pour la prochaine saison.

La CW s’apprête à tourner une page plutôt importante de son histoire puisque au même moment, ce sont The 100 et Supernatural qui vont se terminer. Autant dire que ce virage n’est pas du genre que la chaîne a envie de rater. La volonté semble être aujourd’hui de faire de Batwoman le personnage central, mais il reste à lui trouver des partenaires crédibles et innovants à l’écran…