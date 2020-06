Que prépare Tesla avec cet étrange prototype de Model S ?

Depuis 2016, Tesla livre l’ensemble de sa gamme de véhicules électriques avec la même dotation de capteurs permettant notamment de faire fonctionner le mode de conduite autonome. Les huit caméras, douze capteurs ultrason et le radar orienté vers l’avant n’ont pas évolué depuis ces dernières années, laissant au logiciel le soin d’être mis à jour pour intégrer de nouvelles fonctionnalités.

Ce lundi, un lecteur du site spécialisé Electrek a pourtant surpris un prototype de Tesla Model S aux mystérieux capteurs apparents, en phase de test. Ce mulet est le premier du genre à être aperçu, alors que Tesla n’a pas communiqué d’informations au sujet d’un renouvellement de ses technologies permettant de peaufiner la conduite autonome de ses modèles.

Les photos qui nous parviennent nous montrent une Model S équipée de capteurs positionnés sur des barres métalliques sur le toit et la carrosserie de l’exemplaire. Difficile à dire s’il s’agit de nouveaux équipements, alors que l’on retrouve une dotation similaire à ce qu’il existe sur les Model S, Model X, Model Y et Model 3. Exception à la règle, il est possible de repérer un capteur LiDAR, sur le dessus du prototype, un équipement qui pourrait venir remplacer (ou épauler) le capteur radar classique permettant de faire fonctionner le système de conduite autonome en cas d’intempéries.

Que prépare Tesla ?

La découverte est surprenante, alors que le constructeur californien a toujours refusé l’idée que ses véhicules soient équipés d’une telle technologie. La piste explicative la plus envisagée par la communauté concernerait le développement du pickup électrique de la marque, le dénommé « Cybertruck ».

En vue de son gabarit, il est logique que Tesla ne propose pas les mêmes emplacements de capteurs pour son Cybertruck. Cela pourrait donc expliquer le mulet présent sur les routes frontalières à Palo Alto, où se trouve le siège de Tesla. Il se pourrait que la marque peaufine l’emplacement de ses nouveaux capteurs pour les optimiser avec le logiciel.

Un nouveau dispositif de capteurs sur le Cybertruck

Ces hypothèses se renforcent d’autant plus depuis l’arrivée d’un prototype du Tesla Cybertruck dans les allées du Petersen Automotive Museum de Los Angeles, depuis le 24 juin dernier. Certains curieux ont pu remarquer qu’à l’arrière du pickup, de nouvelles caméras avaient été ajoutées de chaque côté de l’emplacement pour la plaque d’immatriculation.

Le dispositif exclut le reste de la gamme, qui se cantonne à des caméras placées en hauteur et sur les ailes. Ici, les spéculations se penchent vers la possibilité que Tesla propose différentes fonctionnalités pour le tractage de remorque en particulier, mais également pour remplacer les rétroviseurs, qui seront numériques sur le véhicule.