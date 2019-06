Quel est le pays le moins cher au monde pour recharger sa Tesla ?

Lorsque l’on évoque les véhicules électriques, la question du prix d’achat, souvent conséquent, est fréquemment évoquée. On parle un peu moins souvent du coût du rechargement. Il faut dire que celui-ci est largement moins onéreux que pour les voitures à moteur thermique. Il existe pourtant de nombreuses différences selon l’endroit du monde où l’on se trouve.

Le site britannique Compare The Market a mené une étude qui donne une vue d’ensemble sur les tarifs d’électricité et le coût du rechargement d’une voiture Tesla pays par pays. Ce comparatif est mené à partir d’un modèle S équipé d’une batterie de 100 kWh. Ces prix dépendent principalement de l’organisation des systèmes électriques et ne sont pas liés à la prospérité générale des pays.

La France se trouve en milieu de classement

Ainsi, le Chili est le pays où recharger sa Tesla coûte le moins cher, il faudra débourser 2,70 dollars pour parcourir 100 miles (160km). A contrario, il faudra payer 13,13 dollars pour parcourir la même distance au Danemark, le pays de l’étude où le rechargement est le plus cher. Cela s’explique par le fait que les énergies renouvelables y sont très développées et notamment l’éolien, or leur coût de production est pour l’instant supérieur aux autres sources d’énergie.

Avec un montant de 7,34 dollars pour 100 miles la France se situe quant à elle en milieu de tableau. Ce chiffre est relativement fiable dans la mesure où le système français de production d’électricité est centralisé, ce qui n’est pas le cas par exemple aux États-Unis où celui-ci est régionalisé. En découlent, dans le cas américain, des données qui sont assez discutables selon le site CleanTechnica.

La question des infrastructures de rechargement pour véhicules électriques reste en tout cas une question importante en France. Au-delà des grandes annonces, les utilisateurs de voitures électriques se heurtent à de nombreuses difficultés au quotidien qui ne sont pas sans rappeler les problèmes rencontrés naguère par les pionniers d’Internet.