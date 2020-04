Quel est le meilleur smartphone du marché en 2020 ?

On vous rassure tout de suite : « meilleur smartphone » ne veut pas dire « smartphone le plus cher du marché ». Bien évidemment, les modèles les plus premium ont leur place dans ce classement mais d’autres smartphones, bien plus abordables ont réussi à tirer leur épingle du jeu avec d’autres atouts. Certains brillent par leur excellent rapport qualité-prix, d’autres pour leur originalité.

Vous trouverez donc dans ce guide un top 10 des meilleurs smartphones du marché à l’heure actuelle. Tous les modèles évoqués ont été testés par la rédaction. Outre l’aspect technique de chaque smartphone, nous avons attaché une importance aux besoins auxquels ils répondent ainsi qu’à leur positionnement sur le marché.

Samsung Galaxy S20 et S20+ : l’excellence

Lancés en février 2020, les derniers haut de gamme de Samsung s’imposent comme la meilleure proposition du constructeur. Si tous les yeux étaient tournés vers le Galaxy S20 Ultra (regroupe le meilleur de Samsung), nous avons de notre côté préféré l’équilibre des S20 et S20+.

Les deux modèles embarquent à quelques détails près les mêmes technologies que la version Ultra. Mais ils coûtent près de 300 euros de moins. La différence de prix vaut-elle le coup de choisir l’Ultra ? Selon nous, non. On vous conseillera donc de vous orienter plutôt vers les S20 et S20+, tout aussi puissants, plus endurants (pour le S20+) et bien plus faciles à manipuler au quotidien.

Si le S20 Ultra les domine en photo, la différence reste mince pour accepter l’écart de prix et ses quelques faiblesses (format, autonomie). Si toutefois vous souhaitez utiliser le top du top, la version Ultra reste la référence.

iPhone 11 Pro / 11 Pro Max : le meilleur d’Apple

Hormis son design vieillissant et les quelques pingreries d’Apple (une version 64 Go en 2020, vraiment ?) que peut-on reprocher à l’iPhone 11 Pro (et sa déclinaison Max) ? Pas grand chose.

Apple poursuit l’aventure avec deux modèles sensiblement identiques aux précédents et quelques améliorations esthétiques (verre mat) ainsi que l’intégration d’un triple capteur photo très attendu. Le géant américain, autrefois maître de la photo sur smartphone, s’était laissé distancer par la concurrence. Fin 2019, non seulement il rattrapait son retard mais il parvenait à hisser son iPhone 11 Pro parmi les meilleurs photophones du marché.

De l’écran (OLED tout simplement sublime) aux performances en passant par la qualité audio et la fluidité d’iOS, tous les éléments d’un smartphone référence sont réunis.

Cerise sur le gâteau, Apple a enfin réglé les problèmes d’autonomie de l’iPhone. Là encore, le constructeur ne fait pas les choses à moitié. De l’un des plus mauvais, l’iPhone devient l’un des modèles les plus endurants du marché. Reste que son prix assez élevé (plus de 1100 euros) n’est pas à la portée de toutes les bourses. Mais l’iPhone 11 Pro est pour beaucoup le meilleur smartphone du marché en 2020.

iPhone 11 : le chouchou du public

L’iPhone 11 Pro est trop cher ? Aucun problème. Comme en 2018, Apple propose une version plus « abordable » de son smartphone. L’iPhone 11 regroupe le meilleur de la version Pro mais coûte près de 400 euros de moins. Forcément, Apple a dû faire quelques sacrifices techniques.

Ainsi, l’iPhone 11 n’intègre que deux capteurs photo et doit se passer de l’écran OLED. En lieu et place, Apple fournit une dalle LCD dont la définition n’atteint pas le Full HD. On pourrait craindre le pire, il n’en est rien. L’écran de l’iPhone 11 reste de bonne facture. Sous le capot, Apple conserve la puce A13 Bionic ainsi qu’une batterie confortable.

Grâce à cette stratégie, l’iPhone 11 s’est vite imposé comme le chouchou du grand public. Enfin, ceux qui souhaitent s’offrir un iPhone bien sûr.

OnePlus 7T : tout en équilibre

Fin 2019, OnePlus lançait lui aussi deux nouveaux modèles. Malgré une communication axée sur le OnePlus 7T Pro, c’est bien le 7T qui a obtenu nos faveurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette version tranche vraiment avec la précédente et incarne la philosophie OnePlus (le meilleur de la technologie au prix juste).

La version Pro, elle, change peu par rapport à son prédécesseur, reste massive, présente trop de faiblesses (notamment une moins bonne autonomie) pour un prix trop élevé.

Le 7T se distingue aussi par son design original. Le constructeur opte pour un module photo circulaire ce qui (peu importe nos goûts) illustre une certaine audace.

Plus compact et plus léger, le OnePlus 7T se révèle plus agréable à utiliser au quotidien. Son écran AMOLED n’a rien à envier aux meilleurs smartphones du marché, ses performances atteignent des sommets et il conserve une très bonne autonomie.

Seul regret : l’absence de recharge sans fil. Bien que la recharge rapide de OnePlus reste une référence, nous aurions aimé avoir le choix. Mais au regard de son prix, c’est un manque que nous sommes près à accepter.

Enfin, le OnePlus 7T brille par son interface logicielle. Avec Oxygen OS, la marque qui monte a réussi à s’imposer comme une référence en la matière. Oxygen OS est fluide, rapide et bien pensé. La meilleure version d’Android à l’heure actuelle. L’arrivée du OnePlus 8 et du OnePlus 8 Pro pourrait rebattre les cartes, et faire monter OnePlus dans ce classement des meilleurs smartphones.

Galaxy Note 10+ : stylet comme jamais

Lancés en septembre 2019, le Galaxy Note 10+ reste à ce jour l’un des meilleurs smartphones du marché. Bien qu’il ne s’impose jamais comme la référence absolue (il existe de meilleurs photophones, des modèles plus endurants etc.), le Note 10+ excelle à tous les niveaux.

De son design aux finitions exemplaires à son sublime écran AMOLED en passant par ses talents de photographe, tout nous séduit sur le Galaxy Note 10+. Très complet, il se distingue de la concurrence grâce à son S-Pen. Samsung est le seul constructeur du marché à proposer une expérience au stylet pour le plus grand bonheur des aficionados.

Pour ne rien gâcher, le Note 10+ embarque One UI, la meilleure version d’Android avec Oxygen OS. Samsung a en plus intégré des fonctionnalités exclusives pour profiter au mieux du S-Pen.

Sa grande taille pourrait représenter le principal frein à l’achat pour certains consommateurs. Mais pour eux, Samsung propose le Note 10, une version plus compacte mais tout aussi séduisante.

Huawei P30 Pro : le meilleur de Huawei avec Google

Lancé début 2019, le Huawei P30 Pro reste un an plus tard l’un des meilleurs smartphones du marché. Si le géant chinois a lancé deux autres modèles haut de gamme (Mate 30 Pro, P40 Pro) plus récemment, l’absence de services Google reste un frein, et ce malgré les efforts de Huawei.

Derrière son design particulièrement soigné, le P30 Pro renferme des composants haut de gamme lui assurant d’excellentes performances et une autonomie d’environ deux jours. Et que dire de son sublime écran AMOLED incurvé ?

Surtout, le P30 Pro s’impose comme une référence de la photographie. Grâce à ses quatre capteurs photo il se distingue par sa polyvalence et la qualité des clichés, y compris en basse lumière. Très en avance sur son temps, le P30 Pro rivalise encore aujourd’hui avec les meilleurs du marché alors que son prix a considérablement baissé.

Google Pixel 4 XL : roi de la photo

Si Huawei, Apple ou Samsung conçoivent de très bons photophones, Google repousse chaque année les limites de la photographie sur smartphone. Contrairement à ses rivaux, le géant californien ne mise pas sur la multiplication de capteurs mais sur les algorithmes de traitement. Et ça marche !

Avec les Pixel 4 et 4 XL, Google améliore encore la qualité photo déjà excellente sur les modèles précédents. Avec deux fois moins de capteurs (deux seulement), l’américain obtient des résultats impressionnants. Le piqué, les contrastes, la colorimétrie, la finesse du bokeh, Google maîtrise parfaitement le traitement photo.

Néanmoins, la présence de deux capteurs lui fait perdre en polyvalence. Impossible par exemple d’obtenir des clichés en ultra grand-angle, nouvelle tendance de 2019. On lui pardonne.

Si notre choix se porte sur le Pixel 4 XL plutôt que le plus petit modèle, c’est avant tout à cause de son autonomie, bien trop faible. Le Pixel 4 devra passer par la case recharge en toute fin d’après-midi quand le Pixel 4 XL supportera une journée entière. Ce n’est pas flamboyant, mais cela reste acceptable.

Pour le reste, le Pixel 4 XL se montre performant et intègre Motion Sense, une technologie de reconnaissance faciale (et de mouvement) inédite sur le marché. Ajoutons à cela un écran OLED d’excellente facture et une interface fluide et ergonomique et on obtient un résultat très séduisant. Lui aussi bien plus abordable qu’à sa sortie, il saura satisfaire les amateurs de photographie sur smartphone.

Google Pixel 3a : l’excellence photographique à petit prix

Conscient que tous les consommateurs ne peuvent s’offrir un smartphone à plus de 600 euros, Google lançait l’année dernière le Pixel 3a, une version allégée de son excellent Pixel 3. Proposé à moins de 500 à sa sortie, il est disponible début 2020 pour moins de 400 euros.

Pour ce prix, vous disposez de tout le savoir faire de Google en matière de photographie. Bien qu’il ne soit doté que d’un seul capteur, le Pixel 3a shoote des clichés de grande qualité et se positionne dans le haut du panier. Aucun modèle à ce prix ne peut se vanter de fournir une telle qualité photo.

Si l’intégration d’un processeur milieu de gamme ne lui permet pas de rivaliser au niveau des performances, il reste suffisamment puissant pour les usages les plus répandus. Surtout, la puce moins énergivore autorise une utilisation allant jusqu’à deux jours, une belle performance pour un modèle si compact. Enfin, comme les autres Pixel, le 3a embarque une version d’Android pensée par son créateur et jouit d’un suivi des mises à jour exemplaire.

Samsung Galaxy A51 : le milieu de gamme édition Deluxe

Bousculé sur le segment milieu de gamme, Samsung est revenu en force en 2019 avec six nouveaux Galaxy A. En 2020, le sud-coréen remet le couvert et propose un Galaxy A51 bon sous tout rapport. Difficile de trouver un défaut à ce smartphone compact et polyvalent.

Derrière son design premium se cachent des composants milieu de gamme particulièrement bien optimisés. Le Galaxy A51 est assez puissant pour les usages du quotidien, le multitâche et même le jeu. Son autonomie d’une journée et demie le classe parmi les bons élèves et One UI 2.0 s’impose comme l’une des meilleures versions d’Android.

Ajoutons à cela un écran Super AMOLED dont Samsung a le secret et une très bonne qualité photo pour un smartphone de cette gamme. Non, vraiment, on ne voit pas ce que l’on pourrait reprocher à ce Galaxy A51.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro : le meilleur rapport qualité-prix

Débarqué en France en mai 2018, Xiaomi a réussi à s’imposer comme la référence qualité-prix. Avec le Redmi Note 8 Pro, le constructeur chinois le prouve de la meilleure des façons.

Lancé à moins de 300 euros, ce modèle d’entrée de gamme n’a pas à rougir de sa fiche technique, bien au contraire. Processeur Helio G90T orienté gaming, système de refroidissement LiquidCool, batterie de 4500 mAh et quadruple capteur photo, tous les standards des modèles premium sont ici réunis.

Au quotidien, le Redmi Note 8 Pro se révèle particulièrement efficace. Sans atteindre les performances des smartphones haut de gamme, il autorise une utilisation poussée et même des sessions de jeu 3D gourmands en ressources sans jamais surchauffer.

Son écran IPS LCD de 6,53 pouces affiche les contenus en Full HD+ et son autonomie de deux jours le classe parmi les modèles plus endurants du marché. Xiaomi se paie même le luxe de fournir un chargeur rapide de 18 W dans la boîte.

Notons enfin que son quadruple capteur photo de 64 + 8 + 2 +2 mégapixels se révèle efficace dans de bonnes conditions de lumière. Si les photos de nuit restent moyennes, la présence d’un objectif ultra grand-angle, d’un mode portrait et d’un mode macro lui assurent une polyvalence bienvenue.

(Bonus) Samsung Galaxy Fold : le smartphone du futur

Si vous suivez l’actualité tech, vous n’avez certainement pas manqué l’arrivée du Galaxy Fold, premier smartphone pliant commercialisé en France. Avec ce modèle, Samsung propose un concept de tablette qui se plie pour devenir un smartphone.

Plus récent, le Galaxy Z Flip reprend le format de smartphone à clapet, l’écran pliable en plus. Selon nous, ce second modèle répond moins aux besoins des utilisateurs et révèle davantage d’une prouesse technologie qu’autre chose.

Le Galaxy Fold reste un produit de demain, il est donc commercialisé à un prix stratosphérique de plus de 2000 euros. Néanmoins, certains utilisateurs passionnés et/ou fortunés peuvent s’y intéresser. Loin d’être parfait, il reste le meilleur smartphone pliant du marché à l’heure actuelle. En attendant le Fold 2, prévu pour la fin d’année 2020.

Voilà pour notre guide des meilleurs smartphones du marché. Nous mettrons cette liste à jour au fur et à mesure des sorties. Les Mi 10 et Mi 10 Pro de Xiaomi par exemple ne figurent pas dans cette liste puisque nous ne les avons pas encore testés. Restez donc connectés !