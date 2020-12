En 2020, vous n’êtes certainement pas passés à côté de la marque OPPO. Ce constructeur de smartphones figure dans le top 5 des meilleurs vendeurs mondiaux. Débarqué récemment en France, OPPO a multiplié les annonces afin de proposer des smartphones correspondants à tous les usages et tous les budgets.

Nous en sommes conscients, cette année a été particulièrement riche en nouveautés. Aussi, il est parfois difficile de s’y retrouver. Pas de panique. Pour vous aider à choisir le bon smartphone pour Noël, nous vous avons concocté un guide complet des meilleurs smartphones OPPO.

OPPO Find X2 Pro : le nec plus ultra

Début 2020, OPPO créait la surprise en lançant le Find X2 Pro. Encore peu connue en France, la marque venait se frotter à Apple, Huawei et Samsung avec un smartphone ultra-premium très séduisant. Il s’est même hissé parmi les références, éclipsant au passage bon nombre de ses concurrents.

Il faut dire qu’OPPO a particulièrement soigné la conception de son modèle phare, notamment la version en cuir vegan orange ornée de métal doré particulièrement séduisante.

Outre son esthétique singulière, l’OPPO Find X2 Pro se distingue par son superbe écran incurvé de 6,7 pouces. Décidément généreux, OPPO a opté pour une dalle AMOLED QHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Une merveille.

Sous le capot, le Find X2 Pro renferme une puce Snapdragon 865 accompagnée de 12 Go de RAM LPPDR5 et 512 Go de stockage UFS 3.0. Notez également qu’il est compatible 5G et WiFi 6. Le tout est propulsé par ColorOS, le logiciel développé par la marque, sans doute l’une des meilleures versions d’Android à ce jour.

L’OPPO Find X2 Pro s’illustre également en photo grâce à un trio de capteurs (48+48+13 Mpx) accompagnés respectivement d’un objectif grand-angle, d’un ultra grand-angle et d’un téléobjectif. Le constructeur ayant soigné ses algorithmes, la qualité photo est bien au rendez-vous.

Enfin, OPPO s’est distingué en inaugurant le système de recharge le plus rapide du monde. Grâce au Super VOOC 2.0 65W, les deux batteries de 2130 mAh du Find X2 Pro se rechargent complètement en 40 minutes à peine. Un record.

Modèle ultra-premium oblige, l’OPPO Find X2 Pro est le plus onéreux des smartphones de la marque. Proposé à 1199 euros à sa sortie, il est disponible pour moins de 1000 euros à l’approche des fêtes de fin d’année. Du 1er décembre 2020 au 5 janvier 2021, une OPPO Watch 41mm est offerte pour l’achat d’un OPPO Find X2 Pro.

OPPO Find X2 Neo : le flagship killer

Si l’OPPO Find X2 Pro ne correspond pas à votre budget, l’OPPO Find X2 Neo devrait vous séduire. Plus abordable, il était proposé à 699 euros à sa sortie. On peut aujourd’hui le trouver aux alentours des 500 euros.

Bien que plus accessible, le Find X2 Neo n’en demeure pas moins un excellent smartphone. OPPO a particulièrement soigné le design et les finitions de son téléphone vêtu de verre dépoli. Surtout, son format facilite grandement la prise en main.

Cela ne l’empêche pas d’arborer un grand écran de 6,5 pouces au format 20:9. OPPO ne rogne pas sur les coûts et intègre une dalle OLED Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. De quoi associer qualité d’affichage et fluidité.

Sous le capot, l’OPPO Find X2 Neo renferme une puce Snapdragon 765G optimisée pour le gaming. Elle assure de très bonnes performances et permet au smartphone de répondre aux attentes de 99,9% des utilisateurs. Là encore, ColorOS est de la partie.

S’il n’hérite pas du système de recharge le plus rapide de la marque, l’OPPO Find X2 Neo s’accompagne tout de même d’un chargeur VOOC 4.0 de 30W tout de même très véloce. En 20 minutes la batterie se recharge à 50%, et en moins d’une heure, l’OPPO Find X2 Neo a retrouvé toute son énergie.

Enfin, l’OPPO Find X2 Neo accueille un quadruple module photo composé de :

un grand-angle : objectif de 26 mm (f/1,7) ; capteur de 48 mégapixels (1/2’’ ; photosite de 0,8 µm) ; PDAF ; stabilisation optique

: objectif de 26 mm (f/1,7) ; capteur de 48 mégapixels (1/2’’ ; photosite de 0,8 µm) ; PDAF ; stabilisation optique un téléobjectif de 53 mm (f/2,4) : zoom optique 2x ; capteur de 13 mégapixels (1/3,4’’ ; photosite de 1 µm) ; PDAF

de 53 mm (f/2,4) : zoom optique 2x ; capteur de 13 mégapixels (1/3,4’’ ; photosite de 1 µm) ; PDAF un ultra grand-angle : objectif de 13 mm (f/2,2) ; capteur de 8 mégapixels (1/3,2’’ ; photosite de 1,4 µm)

: objectif de 13 mm (f/2,2) ; capteur de 8 mégapixels (1/3,2’’ ; photosite de 1,4 µm) un objectif noir et blanc (f/2,4) ; capteur de 2 mégapixels (1/5’’ ; photosite de 1,75 µm)

Cet arsenal photographique associé aux algorithmes d’OPPO permet au Find X2 Neo de s’imposer comme un photophone polyvalent. Que demander de plus ?

Du 1er décembre 2020 au 5 janvier 2021, une paire d’écouteurs OPPO Enco X est offerte pour l’achat d’un OPPO Find X2 Neo.

OPPO Reno4 Pro : l’autre c’est lui

Plus récent que l’OPPO Find X2 Neo, l’OPPO Reno4 Pro est aussi un peu plus cher (799 euros) mais affiche de nombreux points communs avec son grand frère. La marque explique cependant que l’OPPO Reno4 Pro s’adresse à un public plus jeune, adepte de multimédia, de vidéo ou de réseaux sociaux.

S’il reprend les codes esthétiques, l’écran et la fiche technique de l’OPPO Find X2 Neo (très joli donc), l’OPPO Reno 4 Pro se distingue par sa batterie légèrement moins volumineuse (4000 mAh contre 4025 mAh) et son système de recharge plus performant.

En effet, l’OPPO Reno4 Pro hérite du Super VOOC 2.0 65W intégré à l’OPPO Find X2 Pro. Ainsi il peut se recharger intégralement en un peu plus d’une demie-heure et jusqu’à 60% en 15 minutes à peine !

Petit changement également au niveau du matériel photographique. L’OPPO Reno4 Pro se sépare du capteur noir et blanc et se concentre sur le trio grand-angle, ultra grand-angle, téléobjectif. À l’avant, le capteur de 32 mégapixels répond lui aussi parfaitement aux attentes, avec des selfies très bien définis.

Du 1er décembre 2020 au 5 janvier 2021, une OPPO Watch 41mm est offerte pour l’achat d’un OPPO Reno4 Pro.

OPPO Reno4 : l’excellent rapport techno-prix

Comme son nom l’indique, l’OPPO Reno4 reprend l’essentiel des ingrédients de la version Pro. On retrouve donc un design et des finitions soignés, un écran AMOLED de 6,4 pouces FHD+, le système de recharge rapide Super VOOC 2.0, une puce Snapdragon 765G et ColorOS pour faire tourner le tout.

Pour réduire le prix de vente, OPPO a tout de même fait quelques petits sacrifices. Le taux de rafraîchissement de l’écran passe à 60 Hz et le téléobjectif laisse place à un capteur noir et blanc.. Rien de dramatique donc puisque les essentiels sont bien là.

Pour 549 euros, le Reno4 reste donc un smartphone à l’excellent rapport techno-prix. Peut-être même le meilleur de la marque cette année.

Du 1er décembre 2020 au 5 janvier 2021, une paire d’écouteurs OPPO Enco X est offerte pour l’achat d’un OPPO Reno4.

OPPO A72 : le meilleur à moins de 200 euros

Pour vous faire plaisir à Noël, pas besoin de débourser plus de 500 euros. OPPO propose en effet une gamme A pour les budgets plus serrés. Parmi les cinq modèles de la gamme, l’OPPO A72 dispose d’atouts indéniables pour gagner le cœur des consommateurs. À commencer par son coloris Steam White, particulièrement séduisant.

Au-delà de son apparence, l’OPPO A72 affiche un rapport qualité-prix très intéressant. Proposé à 199 euros seulement, il dispose d’une puce Snapdragon 665, de 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Surtout, sa batterie de 5000 mAh promet une excellente autonomie.

L’OPPO A72 se distingue également par son écran LCD FHD+ de 6,5 pouces, parfait pour un usage multimédia. Enfin, son quadruple module photo de 48+8+2+2 Mpx lui assurent une certaine polyvalence. De quoi satisfaire les photographes en herbe.

OPPO A53s : pour les petits budgets

Pour certains, difficile de passer la barre des 200 euros dans l’achat d’un smartphone. Pour répondre à cette demande, OPPO propose l’A53s un modèle très abordable cette année. Proposé à 179 euros seulement au lieu de 199 euros, il figure parmi les meilleurs smartphones à moins de 200 euros.

Parfait comme premier smartphone, il se distingue par son design sobre et élégant, son écran LCD de 6,5 pouces 90 Hz et son autonomie monstrueuse. La puce Snapdragon 460 associée à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensible jusqu’à 256 Go via microSD) assurent l’essentiel pour une utilisation quotidienne confortable.

OPPO s’autorise même l’intégration d’un triple module photo composé d’un grand-angle (capteur de 13 Mpx), et de deux autres capteurs de 2 Mpx permettant d’améliorer les portraits et la photo macro. De quoi assurer une certaine polyvalence à l’OPPO A53s.

Notre guide des meilleurs smartphones OPPO pour Noël touche à sa fin. Bien entendu, cette sélection n’est qu’un aperçu des gammes très riches du constructeur. Aussi, vous pouvez suggérer un modèle qui vous a plu dans les commentaires.

