Quel smartphone possède le meilleur écran du marché actuel ?

DisplayMate est une norme industrielle permettant d’optimiser, de calibrer, de tester, d’évaluer et de comparer tous les types d’écrans, moniteurs, projecteurs, écrans mobiles, téléviseurs haute définition et toutes les technologies d’affichage telles que les écrans LCD, OLED, 3D, LED, LCoS, Plasma, etc. Dernièrement, la société a décerné la note A+, qui est la plus haute, à l’iPhone 11 Pro Max. Auparavant, cette société n’a jamais eu l’occasion de décerner une telle note.

Selon DisplayMate, l’écran OLED 6,5 pouces proposé par Apple, surpasse largement tous les autres smartphones testés par la compagnie. En effet, lors des nombreux tests effectués, DisplayMate a constaté de nombreuses améliorations majeures sur de nombreux facteurs. Qu’il s’agisse de la luminosité, ou encore de la précision des couleurs, l’iPhone 11 Pro Max surpasse de loin son prédécesseur, l’iPhone XS Max.

Des performances jamais vues auparavant

Pour l’époque, l’iPhone XS Max avait également été classé comme le meilleur écran du marché, surpassant de loin la concurrence. Pour en revenir aux capacités de l’iPhone 11 Pro Max, les tests ont montré que la luminosité de l’iPhone 11 Pro Max est la meilleure des appareils équipés d’un écran OLED. À titre de comparaison, elle est 17% supérieure à celle de l’iPhone XS Max.

Il offre également une précision chromatique impressionnante avec un score de 0,9 JNCD, DisplayMate explique que c’est « visuellement impossible à distinguer de la perfection ». DisplayMate note que c’est probablement beaucoup mieux que votre « smartphone existant, TV 4K UHD, tablette, ordinateur portable et écran d’ordinateur ».

Concernant les contrastes, DisplayMate est un peu plus critique, mais continue de flatter le dernier produit de la firme de Cupertino en ajoutant que les photos prises pendant le test restent « absolument étonnantes et belles », venant de ce testeur ultra critique est très expérimenté, c’est rare. Dans l’ensemble, DisplayMate affirme que ces améliorations ont pour résultat « un affichage des performances nettement meilleur que celui d’autres smartphones concurrents ».