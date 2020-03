Quelles nouveautés sur le DJI Mavic Air 2 ? Voici les premières photos

Le Mavic Air 2 arrive en avril, et les premières photos du drone de DJI viennent d’apparaître sur la toile. À un mois de sa sortie, et en pleine période où le marché du drone ne se trouve pas dans une forme olympique, cette deuxième génération du Mavic Air sera-t-elle une réussite ?

C’est sur Twitter que les premières images ont été publiées, grâce à un pilote de drone travaillant pour DJI. OsitaLV de son pseudonyme sur le réseau social, a ainsi pu poster quatre photos, ainsi que des petits messages descriptifs sur le produit. Absolument rien de la fiche technique n’a été clairement indiqué, mais les premières observations faites par le pilote ont de quoi mettre sur la bonne voie nos suppositions.

Is that it, just that one? pic.twitter.com/Ap8rrzC71n — OsitaLV (@OsitaLV) March 10, 2020

Premières infos sur le DJI Mavic Air 2

Tout d’abord, il faut savoir que le Mavic Air se situe entre le Mavic Mini et le Mavic 2 Pro. Il s’agit d’un drone de milieu de gamme, et certainement le plus intéressant en termes de rapport qualité/prix. Si le Mavic Mini est sorti en octobre 2019 et que le Mavic 2 Pro en est déjà à sa seconde génération, DJI n’avait toujours pas présenté de remplaçant à son très populaire Mavic Air. Ce sera le cas le mois prochain.

Le design du produit ne possède pas de gros changements par rapport au précédent modèle. Mais selon les observations du pilote, il serait plus compact. « Il est temps de vendre votre Mavic Air » publiait-il. Il faut dire que le nouveau drone sera équipé de la technologie « Air Sense », qui équipe le produit de capteurs ADS-B et permet de mieux interagir avec l’environnement.

En parlant de capteurs, il semble que le nouveau Mavic Air 2 soit équipé de nouveaux détecteurs à l’avant et à l’arrière, qui viennent ainsi couvrir à 360 degrés l’évitement d’obstacle. À l’heure actuelle, le Mavic Air de première génération possède des capteurs permettant une détection tridirectionnelle.

Il faudra encore attendre un mois avant de découvrir la fiche technique du drone. Mais on peut imaginer que sa caméra sera capable de filmer en 4K et capturer des images HDR en 12 MP. Sa mise à jour devrait certainement le rapprocher des caractéristiques du Mavic 2, mais bien évidemment, il ne l’égalisera pas.

Les drones, face à la loi

En 2019, DJI a lancé le DJI Mavic Mini. Un drone de moins de 250 grammes, qui jouait avec la loi. Car à moins de cette masse-là, l’appareil volant n’avait pas à être enregistré et sous les normes établies par les autorités britanniques et américaines. Ce fut la plus grosse nouveauté de DJI en 2019. Il faut dire que l’année dernière, la firme chinoise fut plongée dans la tourmente en vue d’une réglementation naissante.

Finalement, un an après, DJI pourrait bien profiter des nouvelles législations pour pouvoir gonfler ses ventes. Car désormais, avec un Mavic Air 2 correspondant aux normes établies aux États-Unis et au Royaume-Uni, DJI pourrait donner envie à ses clients de renouveler leur appareil pour qu’ils puissent correspondre aux normes, et voler en toute légalité.